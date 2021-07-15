Пелагея на юбилей сняла ресторан на Рублевке: пели Агутин и Билан, плясали Овечкин и Гагарина

Именинница с Леонидом Агутиным на танцполе в жарком танце. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Пелагея решила отпраздновать 35-летие с размахом. Ради этого арендовала ресторан «Березка шале» - он очень удобно расположен для большинства ее гостей. Модное у богатых и знаменитых заведение находится на Рублево-Успенском шоссе неподалеку от их загородных домов.

Поздравить с 35-летием Пелагею пришли близкие друзья: хоккеист Александр Овечкин с женой Анастасией, певица Полина Гагарина, музыканты Леонид Агутин, Дмитрий Билан, Сергей Мазаев, дизайнер Катя Добрякова, семья телеведущего Дмитрия Диброва и другие близкие люди знаменитости. Официоза не было – вышел теплый дружеский вечер с тостами, песнями, танцами. Пелагея плясала с дочкой и друзьями, много фотографировалась. На этой дружеской вечеринке звезды первой величины пели бесплатно, а иначе 35-летие обошлось бы Пелагее в круглую сумму – выступление каждого из ее друзей на частном мероприятии стоит от 2 млн. руб. Но для Поли – бесплатно и от души. Пелагея, Билан, Агутин – это золотой состав наставников первых трех сезонов шоу «Голос». Позже среди наставников появилась и Гагарина. А теперь звезды просто дружат, а с Полиной Пелагея еще и обсуждает дела сердечные – обе певицы пережили громкий развод.

Именинница с подружкой Полиной Гагариной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этот вечер Пелагея была в белом платье в пол, с корсетом и шитьем – все как теперь модно. «На берегу неба», «Я знаю точно невозможное возможно» Поля подпевала Билану, отплясывала сначала под группу «Zoloto», потом под «Моральный кодекс». Гагарина кружилась в медленном танце с Агутиным, обсуждая последние светские новости. Видеоряд на сцене был под стать имениннице: фото с березками, родной природой – никакого гламура.

Дмитрий и Полина Дибровы на дне рождении Пелагеи. Декор выдержан в русских народных мотивах — деревня, березки, ромашки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот ресторан именинница выбрала не дешевый, но многие звезды его любят – здесь отмечала юбилей Ляйсан Утяшева, Филипп Киркоров праздновал день рождения дочери. Зарабатывает Пелагея прилично – может себе позволить шикарный праздник. На вечеринке гуляло больше двадцати гостей. Друзья наговорили множество комплиментов имениннице, отмечая ее честность, искренность, работоспособность и талант. Желали помимо здоровья и личного счастья.

В праздничный вечер старались забыть неприятную тему – Пелагея все еще не решила с бывшим мужем долгий финансовый спор. На 13 августа назначено очередное заседание по разделу совместно-нажитого имущества с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара официально развелась в прошлом году, а вот по поводу раздела недвижимости договориться не смогли. В суд вместо них ходят именитые адвокаты.

Благодаря экс-мужу, Пелагея стала дружить с семьей хоккеиста Овечкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати

Отрывок из банкетного меню ресторана «Березка Шале»

Фруктовая лодка с ягодами (2 кг) – 3500 руб.

Салат с угрем (220 г) – 1060 руб.

Оливье (255 г) – 690 руб.

Филе миньон с томатами и муссом из подкопченного батата (250 г) – 1250 руб.

Чилийский сибас с брокколи (210 г – 100 г) – 2700 руб.

Осьминог с тыквенным пюре (200 г) – 1450 руб.