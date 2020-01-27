Вся правда и подробности развода Пелагеи с Иваном Телегиным из первых уст

Недавно СМИ широко обсуждали, что Иван Телегин оставил Пелагее их общий дом за 75 млн. руб, что певица якобы обобрала хоккеиста. Как обстоит дело на самом деле, нам рассказала близкая подруга Пелагеи, крестная ее дочки Александра Соколова.

...Никто из окружения певицы не комментирует наличие за последний месяц целого взрыва публикаций о разводе ее с мужем. Закрытые аккаунты в соцсетях, категорическое «Поля ничего не дает никому комментировать» встречали нас неприступной стеной. Наконец мы получили подробные комментарии от Александры Соколовой, самой близкой подруги Пелагеи, которую с ней связывает 20-летняя дружба (Александра Соколова — топ-менеджер и руководитель проектов по организации крупнейших мероприятий — Чемпионата мира по футболу, Олимпийские Игры в Сочи и т.д.).

Александра Соколова, ближайшая подруга ПелагеиФото: Личный архив героя публикации

- Александра, мне сказали, что Вы - крестная Таисии, дочки Ивана и Пелагеи?

- Да, я Тасина крестная. А Пелагея — крестная мама моего младшего сыночка. Мы практически уже родственники.

- Новости про Пелагею сейчас в топах, пишут много про нее негативного, и все вроде со слов каких-то анонимов, а она хранит молчание...

- Да, Поля не дает комментариев. Как, впрочем и всегда.

Александра со своей крестницей Таисией - дочкой Пелагеи и ИванаФото: Личный архив героя публикации

- Вы давно дружите? Как познакомились с Пелагеей?

- Мы учились с ней на одном курсе в ГИТИСе. Она поступила к нам совсем юная, лет 14-15, потому что закончила экстерном школу. За почти 20 лет нашей дружбы она так и осталась обалденной сибирской девчонкой, настоящей и глубокой.

- Пелагея для вас подруга, но для многих - звезда, которая на Олимпе. Какая она в жизни? Сохраняет ли дистанцию, как многие звезды, помогает, может, чем?

- Поля для близких готова на все. Когда я родила первого сына, ей было 19, она уже была известна и востребована. Она просто приезжала и помогала мне во всем, - убираться, готовить, гулять с ребёнком. Мы вместе играли, водили его в спортивные секции, ездили к врачу. Мой папа тогда шутил «Я не знаю кто такая Саша Соколова, но полы у неё дома моет САМА Пелагея».

- Александра, ну вы же понимаете, что всех интересует горячая тема…

- Какая? Развод и триллионы Пелагеи? Это, если честно, уже в какой-то фарс превращается.

Очень давние подруги Пелагея и АлександраФото: Личный архив героя публикации

- Пишут, что вот какая Пелагея богатая, и вроде бы она обобрала хоккеиста – отбирает у него имущество...

- СМИ пишут со слов некоего «друга семьи» или «инсайдера», который регулярно 1-2 раза в неделю вбрасывает фальшивые новости про Пелагею.

НИ ОДНОЙ информации про эту семью и про Полю со слов реальных людей…только анонимы. А я - реальный человек и я знаю НАСТОЯЩИЕ факты.

Не обратили внимание - ни одной реальной фамилии источников, никаких фотографий этих «инсайдеров». В общем, какие рассказчики, такие и факты. Фейковые.

Как и все, кто знает Пелагею, и кто внимательно читает, я вижу, что это фейки и вбросы. Я-то как раз — реальный человек - Саша Соколова, близкая подруга Поли. И я знаю НАСТОЯЩИЕ факты

- Недавно по всем СМИ прошли заголовки о том, что загородный дом за 75 млн., который был приобретен Пелагеей и Телегиным в браке, Иван оставляет ей. Так ли это?

- Нет! Я со всей уверенностью говорю, что никто никому ничего не собирается отдавать и не планировал. Да и Поля не претендует на него (на дом).

Вообще не понимаю, зачем идет настойчивая дезинформация об этом доме. Его все время называют то ли подарком Ивана для жены и дочери, или Полиным трофеем в разводе. Это неправда!

- Если Иван дом не оставляет, то, видимо, дом разделят пополам?

- Да нет же! Это даже не обсуждается. Дом был и остается в собственности Ивана.

Пелагея и ее подруга Александра с семьей.Фото: Личный архив героя публикации

- А правда, что он стоит 75 млн. руб.?

- Я не знаю, сколько стоит этот дом. Куплен был явно дешевле. Там были только стены. Поля с нашими знакомыми дизайнерами начала делать ремонт по очень красивому проекту, вложила в него немалые свои средства…

- А «друг семьи» сообщал в СМИ, что семья с дочкой Тасей жила в доме Ивана, разве не так?

- Нет, конечно, этот дом - коробка, километров в 20-25 от Москвы. Там нельзя было жить. Какой вообще дом? Иван всегда жил в Полиной квартире.

- А зачем кто-то пишет про то, что он ей оставляет дом за 75 млн.?

- Зачем? Зачем-то надо, иначе бы не вбрасывали и не повторяли эту ложь в каждом вбросе. Как вариант — может кто-то задумал какие-то махинации с этим домом. А иначе зачем так муссировать этот несуществующий факт? Ведь после развода быстро станет известно по документам, что дом никому не отдается, что все осталось где было.

Вы разве не видите что это целая серия статей? Сначала они напомнили, что она для всех была разлучница с «бумерангом», основываясь на истории с ток-шоу, которую Поля не стала жестко опровергать (а надо было!), потом попробовали сообщить, как ее якобы терпеть не могут в хоккейном мире. Но жены хоккеистов тут же открыто и целой командой выступили с объяснениями в любви к Поле. Теперь делают из нее алчную женщину, которая гребет и гребет все подряд…

Организована кампания по дискредитации Пелагеи. Это давно заметно: публикации идут по конкретному плану. Вбросами занимается профессиональная команда. СМИ просто распространяют их за неимением реальных фактов.

- А кому это надо? Это делает Иван?

- Да ну... По идее, у Ивана сейчас другие заботы, ему нужно заниматься восстановлением после травмы, к тому же они с Полей нормально общаются.

Кому надо? Тем, кто заинтересован в Иване, в его статусе, его немалых финансах, во всем что у него есть.. Тем, кто был сильно заинтересован в распаде семьи Телегиных. Ищите кому выгодно, - так кажется говорят.

- Да вот Иван и Пелагея официально заявили (и мама Пелагеи говорила), что обо всем договорились, никаких скандалов. А в СМИ, такое ощущение, развивается скандал. Кому тогда это нужно? Боты в комментариях, инфо-вбросы каждые 3-4 дня?

- Заинтересованным лицам.

- В чем заинтересованным?

- В Иване, в его внимании, в его статусе, его немалых финансах, во всем, что у него есть. Заинтересованным в распаде семьи Телегиных. Кто-то очень беспокоится чтобы не произошло примирения в этой семье. Ведь эта травля Поли началась сразу через пару дней после того, как Ваня выставил у себя в инстаграмме их фотографию с подписью «Воссоединение» .

( О квартирах и других богатствах Пелагеи — читайте в следующих статьях в ближайшие дни, продолжение следует)

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