В Кении поймали настоящего вампира, пившего кровь своих жертв

По заявлению полиции, пойманный маньяк признался в десяти убийствах. Фото: Полиция Кении

В столице Кении, Найроби полиция арестовала 20-летнего Мастена Ванджалу по обвинению в ряде убийств. В ходе следствия подозреваемый признался в десяти убийствах, а также в том, что пил кровь своих жертв.

Впервые Ванджала совершил убийство, когда ему было 16 лет – его жертвой стала 12-летняя девочка. Арестованный сам признался правоохранителям, что нанес похищенной несколько ударов ножом, после этого пил ее кровь, а позже бросил умирать от кровопотери, передает MailOnline.

Второе преступление убийца совершил три года спустя. На этот раз он похитил и убил 13-летнего подростка в западной Кении. Смерть мальчика вызвала громкие протесты местных жителей, которые решили провести свое расследование и даже сожгли дом подозреваемого в убийстве мужчины, не имевшего к преступлению никакого отношения.

Затем Ванджала убил еще нескольких человек. Всего, по заявлению полиции, маньяк признался в десяти убийствах. При этом найти тела всех жертв не удалось, поскольку убийца, по его собственным словам, сбрасывал их в открытые канализационные люки.

Поводом к задержанию молодого человека послужило обнаружение тел двух подростков. Позже выяснилось, что Ванджала, похитив мальчиков, требовал у их семей выкуп: отцу одного из детей была названа сумма в 330 фунтов стерлингов, матери другого – 200. Ни та, ни другая семья не нашли таких денег, чтобы купить свободу своих детей.

Сейчас полиция выясняет детали всех убийств, ответственность за которые взял на себя Ванджала, а также устанавливает участие возможного сообщника.

Согласно официальным источникам, в Кении за прошлый год пропали без вести 242 ребенка. Большинство из них были благополучно найдены, 10 обнаружены мертвыми, а о судьбе 18-и так ничего и не известно.

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