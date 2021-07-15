Родители отыскали сына, похищенного 24 года назад. Но он решил к ним не возвращаться

24 года Го Гантан и его жена Чжан Венге искали своего сына.

24 года Го Гантан и его жена Чжан Венге искали своего сына. Малльчик по имени Го Синьчжэнь пропал прямо от ворот дома семьи, и с тех от о нем не было известно ничего. Но чудеса случаются, и благодаря своему упорству, а также развитию технологий, родители все-таки отыскали пропавшего сына.

История малыша Го Синьчжэня широко известна в Китае. Он стал символом огромной проблемы КНР — похищение детей. Политика партии «Одна семья — один ребенок» порой толкала людей на самые дикие поступки, в том числе на преступления. Счет пропавших детей идет на десятки тысяч, чаще всего они спокойно растут в «приемных» семьях и так никогда и не узнают, кто их настоящие биологические родители. Мальчики в китайском обществе ценятся особо, ведь они будут заботиться о родителях, когда те состарятся. А вот дочери выйдут замуж и уйдут в новые семьи.

Го Синьчжэнь играл у ворот дома в городе Ляочен (это восточная провинция Китая Шаньдун), когда к нему подошли двое незнакомых взрослых. Видимо, мальчику пообещали что-то подарить, потому что кричать и плакать он не стал: родители бы услышали.

Как позже установит полиция, малыша переправили на северо-запад страны. Некоторое время он жил у своих похитителей, а потом его передали семейной паре, которая очень хотела сына и готова была выложить за него круглую сумму.

В поисках сына Го Гантан отправился в опасное путешествие: он проехал всю страну в одиночку на мотоцикле. Опрашивал людей, показывая им фотографии сына, расклеивал объявления. Можно было бы сказать, что все это было тщетно. Но хотя своего сына Го не отыскал, он помог вернуть родителям больше сотни украденных детей. Об отважном отце писали газеты, глядя на такое внимание, полиция стала активнее бороться с киднеппингом. В 2014 году Го и Чжэн основали благотворительную организацию, чтобы помочь другим родителям, чьи дети были похищены.

И в конце концов усилия стражей порядка дали результат: отыскать Го Синьчжэня удалось отыскать в июне 2021-го. Перед этим они провели сравнительный анализ данных действующей фотобазы с тем изображением, которое было сгенерировано на основе детских снимков Го-младшего. Когда система выдала ряд совпадений, полицейские сделали ДНК-тесты, чтобы подтвердить свою версию.

Правоохранители также установили личности похитителей. Ими оказались некие Тан и Ху. Они были задержаны и во время допроса признались в торговле детьми. Их жертвами стали три мальчика. Тан и Ху предстанут перед судом, который вынесет наказание - вплоть до смертной казни.

Похитители нацелены на детей, которые слишком малы, чтобы знать свои имена или родные города, а иногда даже осознавать, что их похитили.

Пользователи китайских соцсетей призвали наказать и похитителей, и покупателей детей максимально строго. Но пока неизвестно, обяжут ли семью, купившую Го Синьчжэня, выплатить штраф, сообщает fox news.

Го Синьчжэнь рос в провинции Хэнань. О его детстве и юности мало что известно. До сих пор неизвестно, знал ли он, что в детстве его похитили.

После встречи с биологическими родителями Го Синьчжэнь заявил, что все-таки останется в Хэнане, месте, где он вырос, но при этом планирует регулярно посещать Го и Чжен.

- Го великий отец. Я горжусь им, - сказал журналистам 26-летний юноша.