Одноклассники запустили реферальную программу в маркетплейсе товаров

Сервис работает на всех платформах

Социальная сеть Одноклассники запустила первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с AliExpress Россия. Пользователи смогут получать скидки за приглашение друзей на витрину маркетплейса и совершать выгодные покупки в сервисе «Товары» в ОК. Запуск станет следующим шагом в развитии совместного сервиса социальной коммерции ОК и AliExpress и продуктов экосистемы VK.

Для того, чтобы стать участником реферальной программы, пользователю нужно отправить приглашение друзьям в личных сообщениях через сервис «Дружные скидки» – попасть в него можно с главной страницы маркетплейса. Приглашение в программу можно дополнить своим текстом и отправить неограниченному количеству друзей в личных сообщениях. После того как 10 друзей перейдут по ссылке, пользователь получит собственный уникальный реферальный промокод и сможет использовать его до завершения акции.

Реферальная программа повысит привлекательность покупки товаров AliExpress в ОК для пользователей и поможет в расширении охватов для партнеров маркетплейса. Площадки рассчитывают заинтересовать онлайн-покупками более широкую аудиторию и увеличить частоту покупок товаров пользователями соцсети. Сервис работает на всех платформах: принять участие в программе можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android.

Реферальная программа будет состоять из раундов: через некоторое время после завершения раунда будет открываться новый. Каждый раунд «Дружных скидок» — новый промокод на скидку. Размер скидки и минимальная сумма заказа могут меняться. Например, при сумме промокода на 399 рублей пользователю нужно совершить заказ на сумму не менее 400 рублей. В одном раунде можно получить только один промокод, но участвовать можно в каждом раунде программы.

В конце 2020 года ОК перезапустили собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия. Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 млн товаров. Сервис нативно интегрирован во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.