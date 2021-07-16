Николай Басков покинул «Славянский базар» из-за теплового удара

Николай Басков. Фото: Личный архив

В Витебск на фестиваль искусств «Славянский базар» Николай Басков приезжает практически каждый год. В этот раз, помимо выступления, у Николая была запланирована закладка именной звезды на «Аллее звёзд».

На эту церемонию артист успел приехать, а потом вскоре уехал в Москву, так и не выступив на фестивале. Организаторы музыкального смотра объяснили, мол, «золотому голосу» стало плохо после закладки звезды.

-В тот день была 35-градусная жара. Николай приехал на закладку именной звезды, а после почувствовал недомогание, у него поднялась температура, - объяснила пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова. - Мы подумали о людях, поэтому было принято решение уехать в Москву. Николай уже дома.

- Мы вызвали врача, сдали тест на ковид. Слава Богу тест отрицательный. Врачи сделали Николаю укол и поставили диагноз «тепловой удар». Но пока не был сдан тест, мы побоялись подвергать людей риску. Это было грамотное решение в условиях сегодняшних реалий, - рассказала kp.ru представитель народного артиста.

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