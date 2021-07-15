Николай Басков экстренно отменил выступление на «Славянском базаре» из-за болезни

За несколько часов до грандиозного шоу именная звезда Николая Баскова засияла на местной Аллее звёзд Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Натуральный блондин» на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске должен был стать хедлайнером торжественного открытия. За несколько часов до грандиозного шоу именная звезда Николая Баскова засияла на местной Аллее звёзд, а сам он принимал поздравления и, казалось, прекрасно выглядел. Одна только странность смутила публику: в 40-градусную жару артист был укутан в костюм и рубашку с длинным рукавом, застегнутую на все пуговицы, и при этом абсолютно не потел под палящим солнцем. «Похоже, опять какие-то чудо-процедуры сделал», - решили журналисты, помня о любви певца к «эликсирам молодости». И оказались неправы. Видимо, уже тогда артиста бил озноб…

А дальше начались странности. На собственной пресс-конференции Басков не появился, сославшись на репетицию - для фестиваля невиданное дело. Да и на репетиции его тоже не оказалось: к тому времени все артисты уже закончили прогон и покинули сцену.

Анита Цой Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вечером, когда зрители уже заполняли шеститысячный амфитеатр, прошёл слух, что на концерте Николай тоже не появится - мол, заболел. Но и тогда казалось, что это чья-то неуместная шутка.

- К сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску других людей, - подтвердил слухи артист в своём Инстаграме, но никаких подробностей, где он сейчас и в каком состоянии, не сообщил.

Илона Броневицкая Фото: Алена МАРТЫНОВА

Между тем, на церемонии открытия, которая будет петь и плясать до полуночи, уже выступили Тамара Гвердцители, Илона Броневицкая и Стас Пьеха, Таисия Повалий, Анита Цой и многие другие звёзды. Открывал фестиваль президент Александр Лукашенко, который, как и в прошлый раз, приехал на концерт с красавчиком-сыном.