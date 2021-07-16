Сюрпризы "Славянского базара": новый фаворит Долиной, исчезновение Баскова и сенсация от Димаша

"Славянский базар" отмечает 30-летний юбилей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока шоу-бизнес штормит бушующей пандемией, "Славянский базар" в Витебске второй год без перебоев собирает звезд на своих площадках. На этот раз отменить или перенести шоу было совсем нельзя - все-таки юбилей: 30 лет. Поэтому, вооружившись масками, перчатками и отрицательными тестами на ковид, артисты из семи десятков стран (!) прибыли в Белоруссию.

Открытие "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Однако, без ЧП все равно не обошлось. Так, Николай Басков, который должен был стать главной звездой церемонии открытия, за несколько минут до старта вынужден был экстренно отменить выступление. "Натуральный блондин" резко затемпературил, хотя несколькими часами ранее открывал свою именную плитку на местной Аллее звезд и выглядел безупречно, если не считать одной странности. Басков словно не замечал 40-градусной жары, стоя под палящим солнцем в пиджаке и рубашке с длинными рукавами: возможно, уже тогда у артиста начался озноб... А у "Хора Турецкого" случилась трагедия: 50-летний солист Борис Горячев после трех недель болезни скончался от коронавируса. Несмотря на утрату, его коллеги выступали стоически, заводя зал любимыми хитами.

"Хор Турецого" на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наших звезд на главной площадке Витебска принимали, как родных: забитый до отказа шеститысячный амфитеатр подпевал и Тамаре Гвердцители, и Стасу Пьехе с Илоной Броневицкой, и певице Славе...

- Не устаю восхищаться: какие красивые мужчины в Белоруссии, - кокетливо отметила Слава со сцены и тут же сама себя одернула. - Особенно мой муж!

Илона Броневицкая и Стас Пьеха на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тамара Гвердцители на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Миниатюрная, словно статуэтка, Лариса Долина представила публике своего нового фаворита: им оказался экс-супруг Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук. Их страстный дуэт с клятвами в вечной любви друг другу зрители приняли на ура, тем более, что похорошевшая на карантине певица в платье по фигуре с открытой спиной выглядела роскошно: и кто усомнится, что она может покорить поклонника на 25 лет младше?

Лариса Долина и Глеб Матвейчук на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для Елены Ваенги выступление на "Славянском базаре" стало одним из редких в последнее время, и дело вовсе не в карантине. За несколько лет имя артистки исчезло со всех афиш, а в этом году ее даже не позвали на премию "Радио Шансон", где звезда пела много лет подряд. Поговаривают, что строптивая артистка стала персоной нон-грата после конфликта с влиятельным продюсером Виктором Дробышем.

- Спасибо, что по-прежнему зовете меня на фестиваль, - со сцены поблагодарила звезда организаторов. - Я знаю, мои слова вырежут... Говорить я люблю, хоть и не умею. Но местные руководители очень мудрые люди: они руководствуются не собственными интересами, а интересами зрителя. Я так тронута, что на этот раз исполнила свою давнюю мечту: впервые за 10 лет привезла на "Славянский базар" свою маму.

Елена Ваенга на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но настоящей сенсацией в этот вечер стала другая родительница - мама фантастического Димаша. Он закрывал концерт и, надо признать, лучший способ спрятать отсутствие Баскова вряд ли можно было придумать. Когда Димаш своим невероятным голосом исполнял хит Пугачевой "Любовь, похожая на сон", публика в зале просто ревела. Димаш оказался единственным, к кому на выступление пришли сразу несколько фан-клубов, а цветов и подарков ему вынесли столько, что пришлось вызывать подмогу.

Димаш на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Хочу воспользоваться моментом и поздравить с днем рождения свою маму Светлану, которая сейчас находится в зале, - объявил казахский певец, и в ту же секунду в сторону родительницы ринулись десятки поклонниц и телекамер. Вокруг нее образовалось такое столпотворение, что чудом обошлось без травм.

- Когда шесть лет назад мой сын впервые готовился выступить на "Славянском базаре", я благословила его на казахском языке. И это благословение работает до сих! - растроганно призналась Светлана Айтбаева.

Димаш с мамой на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лариса Долина на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анита Цой на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таисия Повалий на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Открытие "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Роза Рымбаева на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дмитрий Губерниев на открытии "Славянского базара". Фото: Алена МАРТЫНОВА