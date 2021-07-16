Путин предложил Байдену сообща работать над выпуском вакцин

В форум АТЭС входит 21 страна, включая США, Японию, Китай и другие. В сегодняшней встрече вместе с Путиным принимал участие и Джо Байден Фото: REUTERS

Владимир Путин поучаствовал в неформальной встрече лидеров стран, входящих в форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество. Главные темы мероприятия: пандемия и ее влияние на экономику. Президент рассказал, что надо делать, чтобы быстрее преодолеть последствия эпидемии.

- Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. Не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты. И с учётом сохраняющихся высоких рисков, в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации, - заявил Путин.

Президент рассказал, что Россия готова помочь с организацией «массовой иммунизации населения». «В том числе и трудовых мигрантов», - уточнил глава государства.

Чем больше стран начнет делать у себя вакцины, тем лучше. И не обязательно их разрабатывать самостоятельно – Россия, например, готова локализовать производство Спутника V. Ведь все наши вакцины безопасны и надежны.

- С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше 800 миллионов доз в год. Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам, - сказал остальным политикам Путин.

Локализация вакцин – еще полдела. Надо и экономике помочь. Президент рассказал, что в России приняли меры для сохранения доходов и работы у людей, поддержали бизнес, помогли пострадавшим отраслям.

- Всё это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, - добавил президент.

В форум АТЭС входит 21 страна, включая США, Японию, Китай и другие. В сегодняшней встрече вместе с Путиным принимал участие и Джо Байден. Предложения работать вместе так же были обращены к американцам.

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