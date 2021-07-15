Анна Попова: Все российские вакцины практически прошли третий этап испытаний. Эффективность подтвердилась и на практике

Глава Роспотребнадзора поговорила с обозревателем KP.ru Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Анна Юрьевна! У меня лично все нормально. (Вы же обычно спрашиваете, как и чего?) Я сделал несколько ПЦР-тестов, один перед Женевой, в связи с известным визитом, другой - в Женеве...

- Ну, что же... И - сразу к вопросам? Я - с совещания, чтобы вас, Александр, не задерживать.

- Ковид-диссиденты утверждают, что, якобы, вакцины, которые сейчас используются для прививок, не прошли необходимый - третий этап испытаний. Как на самом деле?

- Третий этап в условиях пандемии шёл параллельно с гражданской вакцинацией. Но по двум вакцинам он уже практически завершён. То, что мы сейчас с вами видим, - это огромное количество людей, которые в Российской Федерации получили вакцину.

Все наши вакцины, практически, прошли уже третий этап и представили результаты этой работы российскому регулятору и получили одобрение. Эффективность подтвердилась и на практике. Я вижу это так.

- Нужно ли переболевшим и вакцинированным соблюдать правила – носить маски и так далее?

- Обязательно нужно соблюдать. Потому что, во-первых, риск заболеть все равно есть, хоть он и минимальный, но он есть. И эти правила обязательны для всех на сегодняшний период, пока мы не достигнем полного популяционного иммунитета в стране.

- В одном из интервью «Комсомолке» вы говорили, что у нас есть шансы к осени привить 60% населения, и тогда мы с ковидом справимся. А теперь уже не сентябрь, получается - как рубеж «победы над ковидом». Осень, в этом смысле, выходит, у нас затягивается?

- Если бы мы сделали всё, о чем говорили, сразу и быстро, мы бы получили должный результат. (Речь - о быстрой и массовой вакцинации, к которой Анна Попова не раз призывала в интервью «Комсомольской Правде». - А.Г. )

Но, так как мы не успеваем за штаммом, должны будем увеличить количество иммунного населения в стране, для того чтобы в зиму, в сезон коронавируса войти абсолютно защищенными. Совершенно очевидно, что инфекция новая, и мы получаем новые знания. И сегодня также понятно, что - чем больше в популяции защищенных, тем меньше шансов заболеть.

Ну, например, по кори я вам могу сказать, что показатель для детей в декретированном возрасте (то есть когда их прививают) - это 95% (в Российской Федерации на сегодняшний день – 98). И тогда кори нет.

Поэтому, сегодня есть необходимость чуть скорректировать подходы, для того чтобы защитить население, и чтобы у нас никто этой страшной, неприятной болезнью, которой очень тяжело болеть, никто не заражался, и чтобы все были здоровы.

- Спасибо.

- Вам удачи. И не болейте. Всего доброго.

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