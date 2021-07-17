В Тбилиси попросили американское посольство не играть в «интересах Москвы»

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили попросил изменить тон устроенной грузинам из Вашингтона выволочки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Быть союзником американцев – дело не такое уж и простое. Вашингтон зорко следит за своими сателлитами и при любой попытке предпринять что-то самостоятельное не слишком обременяет себя дипломатическими тонкостями и прочими нюансами этикета. Так, например, это произошло буквально на днях в Грузии, где парламент голосами фракции правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда страны.

Против этого резко восстали оппозиционное «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили и ряд НПО, получающих иностранное финансирование. Поскольку 19 апреля в Грузии, при посредничестве ЕС и по инициативе США была заключено политическое соглашение, по которому назначения в Верховный су3д приостанавливались до проведения судебной реформы. Проблема, как работать Верховному суду в таких условиях, оппозицию и зарубежных посредников явно не волновали.

Тут же к ситуации подключился Госдепартамент.

- США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии, - заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен и призвал отыграть назад и отменить назначение судей.

- Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы, - в поддержку своего шефа выступил и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. А посол США в Грузии Келли Дегнан не ограничилась общими словами.

- Мы очень, очень разочарованы. Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией. Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован, предупредила она и впрямую намекнула на последствия, если Тбилиси не послушается окрика из Вашингтона. - Санкции – один из инструментов в нашем распоряжении.

И как отреагировали «гордые грузины»? Возмутились внешним вмешательством во внутренние дела суверенного государства? Сказали, что не потерпят? Призвали к деликатности или соблюдению норм приличия хотя бы?

Нет. Ответ премьер-министра Грузии был сведен к заверениям в лояльности и намеком на то, что слова о санкциях могут быть использованы в интересах "пророссийских" сил.

- Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении, - расшаркался глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и прозрачно так попросил изменить тон устроенной грузинам из Вашингтона выволочки. - Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу и напрямую отвечают российским интересам.

Как нашкодившего котенка… Но, главное, на условиях «равноправия и взаимоуважения». А не то русские используют в «гибридной войне», что грузин, еще раз, как нашкодившего котенка мордой возят по полу.

Пожалуйста, не надо, молит грузинский премьер. Хорошо хоть, ботинки чистить не заставляют и блеск на них наводить. А то гордость грузинскую точно уязвили бы.

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