По холмам Грузии бродит призрак Саакашвили

Перед каждой активизацией выборного цикла в Грузии Саакашвили становится чуть ли не самым упоминаемым персонажем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как бы ни относиться к экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, но его роль в истории этой закавказской республики отрицать невозможно. Призрак Саакашвили до сих пор бродит по тем холмам Грузии, на которых «лежит ночная мгла». И перед каждой активизацией выборного цикла Саакашвили становится чуть ли не самым упоминаемым персонажем. 2 октября Грузии предстоят выборы в местные органы власти, и подготовка к ним уже вступила в активную фазу.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в пятницу в парламенте, заявил, что Саакашвили принимал решения во время агрессии в Южную Осетию в 2008 году, находясь под воздействием наркотиков.

- Мы все видели, как Саакашвили проводил 9 августа 2008 года заседание Совета национальной безопасности, вероятно, нетрезвым. Предположительно он был под воздействием наркотических веществ. Это факт, - заявил он с трибуны. Совершенно не обратив внимания на то, что в его соседних предложениях совместилось несовместимое – «вероятно», «предположительно» и «это факт». Но все поняли, что главным в выступлении премьера была не логика, а констатация того, что сторонники Саакашвили несут с собой «опасность для стабильности страны».

- Я не говорю, что мы могли победить российскую армию. Но ответственность Саакашвили и тогдашних политических руководителей в том, какая беда тогда творилась, какой хаос был, - напомнил Гарибашвили.

Впрочем, хоть он и является противником «Единого национального движения», основанного Михаилом Саакашвили, премьер выступает лишь против итогов августа 2008-го, но не видит ничего страшного в том, какую политику проводил Саакашвили в те годы. Более того, он занимает в этом вопросе еще более радикальные позиции.

- Наши герои-военные взяли Цхинвали. А потом вмешались политические руководители и испортили ситуацию, - заявил он, не видя ничего страшного в том, что мирный город подвергся сначала ночному обстрелу из реактивных систем залпового огня, а потом и полноценному штурму с ведущими огонь танками и мотострелковыми подразделениями. Более того, по словам главы грузинского правительства, одна из главных ошибок, чуть ли не измена Родине, партии Саакашвили заключается в том, что ее члены подписали резолюцию ПАСЕ вскоре после завершения операции по принуждению Грузии к миру, в которой признали ответственность Грузии за развязывание агрессии. Никаких моральных выводов из той авантюры они, получается, так и не сделали, никакого осмысления или раскаяния ждать от них не приходится. Даже осознания того, что во всем произошедшем виноваты они, все те, кто рукоплескал Саакашвили или одобрил удар по Южной Осетии, даже будучи его противником.

Преподанный еще той, собранной с бору по сосенке группировкой российской армии, урок до сих пор болит в душе грузинских политиков едва ли не больше, чем окончательная потеря Абхазии и Южной Осетии. Выученная американскими инструкторами, снаряженная по стандартам НАТО американской же техникой, выстроенная по американским лекалам грузинская армия рассыпалась при первых же боестолкновения и ударилась в бегство. А потому мечты о возрождении и строительстве мощных Вооруженных Сил Грузии греют души грузинским политикам не меньше, чем аналогичные мрии их украинским коллегам.

Не исключение и Гарибашвили вместе со всей правящей «Грузинской мечтой». Все в том же выступлении в парламенте он заявил, что Тбилиси приступил к поэтапному строительству «эффективной, современно оснащенной боеспособной армии», и процесс строительства должен быть завершен к 2030 году, после чего грузинские военные смогут «адекватно и своевременно реагировать на опасности». Особый акцент делается на создании противотанковой обороны, системы ПВО, разведки и артиллерии. Причем, по словам Гарибашвили, речь идет не только о закупках вооружений в странах НАТО, но и о собственном производстве.

- На базе «Дельты» (так называется одно из ведущих предприятий Военно-промышленного комплекса Грузии – прим. авт.) начнем выпускать карабины по типу американских М4, а с будущего года там же – беспилотные летательные аппараты, - пообещал грузинский премьер парламентариям и объявил, что вскоре армия Грузии откажется от советской и российской техники и полностью перейдет на вооружение и оснащение по натовским стандартам.

Потрясающе короткая память у грузинских политиков. Словно бы и не в курсе, что все это уже было при том же Саакашвили. В начале 2008-го Саакашвили начал перевод грузинской армии на американский автоматический карабин М-4. Вручив грузинским спецназовцам на военной базе американский карабин, Саакашвили тогда заявил, что пришла пора «попрощаться с «калашниковыми», и это для него счастливейший день в его жизни. Соратники Саакашвили тоже лили ему мед в уши, прикидывая, как они с «современными» американскими противотанковыми комплексами «погонят ржавые российские танки до Ростова».

Кто кого погнал, напоминать вряд ли надо. И не только практически все М-4, брошенные на складах, но и многочисленные американские «Хаммеры», и современные средства связи из США, и многое другое стало тогда трофеями российских войск.

Мечтать, как говорится, не вредно. Но, слушая выступления грузинских политиков, жаждущих реванша, мечтающих не о мире, а о сатисфакции и победе, не покидает ощущение, что больше всего они хотят пополнить российские армейские арсеналы новыми трофеями. И именно к этому толкают страну. Вне зависимости от партийной принадлежности, за очень редким исключением. И только лишь на зловредный призрак Саакашвили это просто так не спишешь.