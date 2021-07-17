Продажа украинских земель — очередная украинская афера

Пауль Флицлер Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В России почему-то многие обозреватели очень обеспокоены украинским разрешением о продаже сельскохозяйственных земель Незалежной иностранцам с 1 июля 2021 года. Якобы эта мера окончательно закабалит наших родных братьев, сделает оных полными холопами иностранцев. Да ничего подобного! Хитрые братья наши просто погреют руки еще и на этой афере, останутся и с землей, и с хорошими барышами. А вот почему.

Пару лет назад случилось нам побеседовать с советскими немцами, уехавшими в Германию, но решившими вдруг вернуться в родную с детства среду и заняться бизнесом. Выбор выпал на Украину. Дело было еще до 2014 года. На Украине плодородные земли, заросшие сорняком, и безработное население - отличнейшие условия для бизнеса, например, по выращиванию свиней. Надобно только вложить деньжата, привлечь безработных к делу, и безработные со слезой благодарности станут станут честно работать на благодетелей, молиться за их здоровье на воскресных службах.

Место для бизнеса немцы нашли под Винницей, чем обрадовали и здешний люд, и власти. Лихо взялись за дело. И вот что рассказывал нам потом об этом опыте Пауль Флицлер, уехавший через пару лет в Россию от украинских ужасов.

«...Больше никогда не поверю я человеку с украинским паспортом. Например, украли у меня экскаватор стоимостью 60 тысяч евро. Я даже знал, кто украл. Пошел в полицию. Полиция говорит, да ты сам украл, продал, да еще и хочешь получить страховку. Вот мы на тебя сейчас дело и заведем».

Так и по свиноферме: вымогали, поджигали. Но немцы до последнего не сдавались. И наконец компаньоны Пауля так сообщили радостно, что нашли они активного и надежного украинца! Поставили управлять хозяйством. За три месяца он наладил дело. Только потом исчез, укравши кассу и все, что возможно было. Писать в полицию бесполезно.

Примерно этакая картина ждет всех западных энтузиастов, которые вдруг рискнут позариться на украинские черноземы. Украинские традиции сильны, непоколебимы. По украинскому закону иноземцы могут быть только совладельцами покупных земель, а основным хозяином земельного пая — украинец. Проще говоря, всякий немец, швед может вложить кучу денег в покупку украинского участка, но станет он совладельцем при хозяине — коренном гражданине Украины. Хотя и сам иностранец может получить украинский паспорт, пройдя разные там этапы. А это, понятно, немалые взятки. Что в сущности уже неплохо для украинской стороны. Ну а далее энтузиаст выбросит кучу денег опять же в украинское пространство, пытаясь построит бизнес. И наконец, когда его замордуют со всех сторон, этот немец, швед… будет вынужден продать и землю, и недостроенный на ней бизнес тем же украинцам, но уже за гроши.

Посему мы не видим повода переживать за за продажу — как бы — украинской земли иностранцам. Пущай скупают, пока не ведают, что хозяйничать на тех землях все равно им не суждено.

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