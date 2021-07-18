Российские роботы «оккупируют» американские колледжи

Умные машины предоставит Yandex Self-Driving Group

С началом учебного года по кампусам многих колледжей США начнут разъезжать шестиколесные роботы, которые будут доставлять еду, передает Patch.

Умные машины предоставит Yandex Self-Driving Group, которую связывает многолетнее сотрудничество с одной из американских компаний по заказу и доставке готовой еды.

«Когда мы искали партнера по доставке роботов, то осознали, что нам нужны не только лучшие в своем классе технологии, но также ресурсы и масштаб, чтобы удовлетворить уникальные потребности клиентов. «Яндекс» был очевидным выбором, и вместе мы будем обслуживать колледжи и университеты по всей стране лучше, чем когда-либо прежде», – заявил директор Grubhub по стратегическому партнерств Шона Ира.

Согласно заявлениям разработчиков, роботы способны справляться с неровностями тротуара, а также ориентироваться в меняющейся обстановке. Кроме того, роботы исключают непосредственное взаимодействие людей, что немаловажно в условиях пандемии.

Получить свой заказ можно будет разблокировав отсек робота через мобильное приложение, не прикасаясь к машине руками. Также не понадобятся и традиционные чаевые, которые дают разносчикам пиццы и прочей готовой еды.

Финансовые условия сделки между Grabhub и Yandex Self-Driving Group держатся в секрете. Аналитики полагают, что путем нововведения американская компания хочет упрочить свое положение на рынке доставки еды, серьезно пошатнувшееся за последние три года.

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