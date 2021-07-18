Шойгу вызвали на допрос в Мариуполь

Сергею Кужугетовичу предлагается явиться в Мариуполь 20 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скромный младший лейтенант следственного отдела управления СБУ по Донецкой и Луганской областям Тарас Бутенко вряд ли подозревал, что в одно воскресное утро проснется знаменитым. Именно его подпись стоит на двух повестках, адресованных главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу и бизнесмену Константину Малофееву. Пан Бутенко мечтает вручить обоим письменное подозрение в «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Сергею Кужугетовичу предлагается явиться в Мариуполь 20 июля, сообщает издание «Главком». С ним хотят провести следственные и процессуальные действия. Если бы младший лейтенант Бутенко следил за российской повесткой, он бы наверняка знал, что в этот день в Подмосковье открывается Международный авиакосмический салон. И министр обороны наверняка будет присутствовать на презентации новейшего однодвигательного истребителя, которая была анонсирована «Ростехом». А поэтому, при всем уважении, не сможет посетить Мариуполь.

Кстати, это уже вторая попытка пригласить Шойгу и Малофеева на допрос. Первая – в 2014 году – не увенчалась успехом. Подождав два года Киев объявил российского министра в розыск. И вот, спустя пять лет, в СБУ решили вручить повестку, видимо, не рассчитывая на «явку с повинной».

«Интересно, какой вид транспорта предпочтет Шойгу», - задаются вопросом украинские СМИ. «Танки «Армата», - остроумничают в Сети жители Мариуполя. И, судя по интонации, они не против.