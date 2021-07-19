Правительство запускает продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу

Правительство утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семьи с детьми уже в августе смогут приобрести авиабилеты по специальному семейному тарифу для поездок по России. Цены на авиабилеты будут фиксированными и сниженными. Речь идет о региональных маршрутах, которые охватят практически всю страну. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Правительство утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, - сказал Мишустин.

По его словам, это решение позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам и отдохнуть внутри России или навестить родственников.

Как отметил Мишустин, всего определены 46 межрегиональных маршрутов, которые напрямую соединяют практически все основные российские города.

- Прошу министерство провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу, - сказал Мишустин.

По его словам, на компенсацию потерь авиакомпаний в связи с продажей льготных билетов из казны будет направлено свыше 1,3 млрд.рублей.