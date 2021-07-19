Мишустин поручил запустить продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу в августе 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиабилеты по специальному тарифу, то есть по фиксированной и сниженной цене, должны стать доступны семьям с детьми уже в августе текущего 2021 года. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, сообщается на официальном сайте кабмина.

Правительство России уже утвердило правила предоставления авиационным компаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей, в которых есть дети. Премьер-министр отметил, что данное решение позволит десяткам тысяч россиян купить билеты на самолет по фиксированным низким ценам.

- Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Необходимо провести конкурс среди авиационных компаний, чтобы быстрее открыть продажи авиабилетов для семей с детьми по специальному тарифу. Надо, чтобы уже в августе россияне могли воспользоваться льготными семейными авиабилетами, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне аналитики сообщили об изменении стоимости авиабилетов на российские курорты в начале июле текущего года. По информации экспертов, в среднем цена на все южные направления снизилась на шесть процентов.