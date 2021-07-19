В День ВМФ на Каспии покажут морской бой

Военнослужащие Каспийской флотилии продемонстрируют во время парада порядка 10 эпизодов розыгрышей боевых действий

В День Военно-Морского Флота (ВМФ) России (25 июля) в праздничных мероприятиях в Каспийске примут участие свыше 200 военнослужащих, задействуют более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, порядка 50 единиц военной и специальной техники, а также авиацию 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, артиллерийские орудия и системы залпового огня "Град". Это будет не простой парад, а настоящий морской бой.

- Динамический показ возможностей флотилии состоится в море и на берегу напротив кинотеатра "Москва" в Каспийске. Зрители увидят парад кораблей Каспийской флотилии, прохождение катеров с государственным флагом и флагом ВМФ, а также военно-спортивный праздник с театрализованным представлением, отражающим основные этапы истории КФл.

Военнослужащие продемонстрируют порядка 10 розыгрышей боевых действий: пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника, нанесение ракетного удара по важным объектам условного противника, оказание помощи судну, терпящему бедствие, ведение противодесантной обороны, высадку морского тактического десанта и пролет авиации, бой за высадку на берегу, фонтаны на воде с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров, - перечислил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

На берегу жители и гости города смогут посетить статическую выставку вооружения и военной техники Каспийского флота, которая будет организована на территории городского парка им. Халилова.

А вечером состоится праздничный салют из фейерверочных установок и артиллерийских орудий холостыми боеприпасами.

Организаторы мероприятия заметили, что оно пройдет при соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, защиты здоровья гостей и личного состава. За барьерным контролем, масочным режимом будут следить военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.