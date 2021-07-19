МХАТ им.Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова вышла на сцену спектакля "Чудесный грузин" МХАТ имени Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Театральная Москва негодует – какой ужас: МХАТ им.Горького заключил новый контракт с Ольгой Бузовой на участие в сентябрьских спектаклях «Чудесного грузина». Мол, выпускники театральных вузов ходят с протянутой рукой в поисках работы, а тут выскочка, не актриса ни разу – и на сцене главного драматического театра страны.

Премьера «Чудесного грузина» вышла 11 июня. На роль певички из кабаре Беллы Шанталь пригласили Ольгу Бузову. Она со свойственной ей непосредственностью назвала «Чудесного грузина» главной премьерой сезона. И не только в масштабах Художественного театра. Все билеты на спектакль были распроданы. Хорошие кассовые сборы предопределили дальнейшую судьбу спектакля и Ольги Бузовой в нем. Напомним, что постановка режиссера Ренаты Сотириади рассказывает о юности Сталина.

Ольга Бузова на сцене МХАТ имени Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

За каждый премьерный спектакль 35-летняя Бузова получила от театра более ста тысяч. Плюс гонорары за репетиции.

Бузова попала на сцену МХАТа по приглашению Боякова. Она мечтала стать актрисой с детства. Но по настоянию мамы пришлось поступать на геофак в питерский университет. Однако детские мечты иногда сбываются…

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