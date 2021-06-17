На сцене МХАТа Ольга Бузова cфальшивила по просьбе режиссера спектакля

Критики назвали Бузову певицей мимо нот Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дебют Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТ им.Горького расколол общество. Критики возмущаются: Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах после появления Бузовой на легендарной сцене. Радикальная группа поддержки Бузовой выступает за скандальный эксперимент: «Да здравствует Бузова - новая мхатовская прима!».

Поклонники экс-ведущей "Дома-2" примиряюще пишут в комментариях: «Зря к Оле относятся с негативом, она не задавака, она трудяга, если берётся за дело, то работает не жалея сил и себя. Не Боги горшки обжигают. Спектакль она не завалила. Никого не оскорбила и ни над кем не смеялась. В отличии от "высокодуховной и интеллигентной публики". Ольга экспериментирует и продвигается вперёд, она очень удачно вписалась и в постановку, и в роль».

Критики назвали Бузову певицей мимо нот. И действительно, в первой мизансцене она поет под фонограмму. Это не осталось незамеченным. Почему не удалось обойтись без «фанеры» мы спросили Ольгу Зрилину, музыкального руководителя, вокального тренера МХАТ им. М. Горького:

- Первый романс, который исполнила Ольга, был специально записан. Ольга действительно пела под фонограмму, - сообщила kp.ru Ольга Зрилина. - Это была задумка режиссера. Бузова играет певичку кабаре, которая не должна уметь петь. Первый ее выход, где она выступает у губернатора, иронично настраивает зрителя.

Но дальше, где Ольга пела не для «публики», она пела живьем, причем нарочито фальшиво. Её Бэлла Шанталь - это назойливый персонаж, без чувства меры. В спектакле, чтобы подчеркнуть эту нарочитость, метрдотель, например, даже затыкает уши берушами. Когда Бэлла поет арию «В крови горит огонь желания», чиновник по особым поручениям просит: «Утешьте Бэллу, ее вопли уже невыносимы». Или, когда она говорит: «Я не попала в ноту... Одну». Зрители смеются. Это ирония и публика ее правильно понимает. Поэтому считаю, Ольга Бузова прекрасно справилась с ролью, была органична, точна, а главное, - комична, что и требовала от нее режиссер Рената Сотириади.

- Как Бузова вела себя на уроках вокала?

- Она очень прилежная ученица. Оля – большой трудоголик. Она внимательно слушает, запоминает. Мы прекрасно находим общий язык. Считаю, что вокальные данные у Ольги, безусловно, есть.

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