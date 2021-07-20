Раскрыли личико: Блогеры и знаменитости показывают себя без косметики

Модель Хайди Клум призналась, что выйдя замуж за гитариста Тома Каулица, который моложе ее на 17 лет, забыла про румяна и тушь для ресниц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях новый тренд – блогерши показывают себя без прикрас, т.е. без макияжа и косметики.

Одной из первых рискнула показать свое истинное лицо известная тиктокер Джесси. Она записала короткое видео, на котором сначала предстала в образе сногсшибательной блондинки с безупречной кожей и выразительными глазами. Но уже через пару секунд на подписчиков смотрела полная ее противоположность – девушка с проблемной кожей, прыщами и неряшливым пучком волос.

«Куда исчезла та роковая красотка, только что смотревшая на меня?» - стали недоумевать все.

«Это обман!» - возмущались мужчины, которые этим видео даже посчитали себя оскорбленными.

В комментариях Джесси объяснила, что устала от своих гламурных фото с ретушью и видео, к записи которых она готовится по несколько часов. И предложила девушкам не бояться и показать свое истинное лицо.

В социальных сетях ее поддержали. Флешмоб, получивший название «до и после макияжа» мгновенно собрал Интернет-признания многих красоток, которые таковыми казались только на видео «после».

Килограммы косметических средств, наращенные волосы и шиньоны, накладные ресницы и даже вставные зубы – женщины открыто начали рассказывать, что используют в повседневной жизни, чтобы казаться красивыми и безупречными.

По мнению подписчиков, многие из красоток и без косметики выглядят хорошо и только зря уродуют свое лицо.

Но больше всего от таких вот признаний стали возмущаться представители сильной половины человечества, воспринявшие акцию, как попытку ввести их в заблуждение и обмануть. Но девушек это не смутило – они любят себя такими, как есть.

Подобные эксперименты популярны и среди знаменитостей. Голливудские актрисы и фотомодели, российские телезвезды время от времени тоже показывают своим подписчикам, как выглядят без косметики. Тем самым они настаивают на том, что они такие же, как и обычные люди, у которых бывают проблемы с кожей, зубами, волосами и ресницами.

Модель и телеведущая Тайра Бэнкс, ее коллега Синди Кроуфорд, актриса Джессика Билль часто выкладывают селфи без макияжа. Они не боятся критики со стороны мужчин и коллег, потому что знают себе цену.

Модель Хайди Клум и вовсе как-то призналась, что выйдя замуж за гитариста Тома Каулица, который моложе ее на 17 лет, забыла про румяна и тушь для ресниц. Теперь о них она вспоминает только на съемочной площадке и перед фотосессиями.

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