Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 июля 2021 8:10

Раскрыли личико: Блогеры и знаменитости показывают себя без косметики

Известные тиктокерши делают сенсационные признания
Алена ГРИЦЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Модель Хайди Клум призналась, что выйдя замуж за гитариста Тома Каулица, который моложе ее на 17 лет, забыла про румяна и тушь для ресниц

Модель Хайди Клум призналась, что выйдя замуж за гитариста Тома Каулица, который моложе ее на 17 лет, забыла про румяна и тушь для ресниц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях новый тренд – блогерши показывают себя без прикрас, т.е. без макияжа и косметики.

Одной из первых рискнула показать свое истинное лицо известная тиктокер Джесси. Она записала короткое видео, на котором сначала предстала в образе сногсшибательной блондинки с безупречной кожей и выразительными глазами. Но уже через пару секунд на подписчиков смотрела полная ее противоположность – девушка с проблемной кожей, прыщами и неряшливым пучком волос.

«Куда исчезла та роковая красотка, только что смотревшая на меня?» - стали недоумевать все.

«Это обман!» - возмущались мужчины, которые этим видео даже посчитали себя оскорбленными.

В комментариях Джесси объяснила, что устала от своих гламурных фото с ретушью и видео, к записи которых она готовится по несколько часов. И предложила девушкам не бояться и показать свое истинное лицо.

В социальных сетях ее поддержали. Флешмоб, получивший название «до и после макияжа» мгновенно собрал Интернет-признания многих красоток, которые таковыми казались только на видео «после».

Килограммы косметических средств, наращенные волосы и шиньоны, накладные ресницы и даже вставные зубы – женщины открыто начали рассказывать, что используют в повседневной жизни, чтобы казаться красивыми и безупречными.

По мнению подписчиков, многие из красоток и без косметики выглядят хорошо и только зря уродуют свое лицо.

Но больше всего от таких вот признаний стали возмущаться представители сильной половины человечества, воспринявшие акцию, как попытку ввести их в заблуждение и обмануть. Но девушек это не смутило – они любят себя такими, как есть.

Подобные эксперименты популярны и среди знаменитостей. Голливудские актрисы и фотомодели, российские телезвезды время от времени тоже показывают своим подписчикам, как выглядят без косметики. Тем самым они настаивают на том, что они такие же, как и обычные люди, у которых бывают проблемы с кожей, зубами, волосами и ресницами.

Модель и телеведущая Тайра Бэнкс, ее коллега Синди Кроуфорд, актриса Джессика Билль часто выкладывают селфи без макияжа. Они не боятся критики со стороны мужчин и коллег, потому что знают себе цену.

Модель Хайди Клум и вовсе как-то призналась, что выйдя замуж за гитариста Тома Каулица, который моложе ее на 17 лет, забыла про румяна и тушь для ресниц. Теперь о них она вспоминает только на съемочной площадке и перед фотосессиями.

Ненакрашенные
Накрашенные - красивые, а вот ненакрашенные… Пока в Инстаграме подписчики любуются идеальными фотографиями, тиктокерши тем временем смывают с себя макияж. Результат вас точно впечатлит

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Изнанка шоу-бизнеса: как выглядят Долина, Цой, Гурцкая и другие звезды без париков и марафета

"Комсомолка" прогулялась со знаменитостями на "Славянском базаре" по 40-грудусной жаре (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ