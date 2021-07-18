Изнанка шоу-бизнеса: как выглядят Долина, Цой, Гурцкая и другие звезды без париков и марафета

Анита Цой и Тамара Гвердцители. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Растянутые футболки, кроксы, бабушкины косынки и торчащие из-под кепки короткие пряди: такие кадры в Инстаграме вы вряд ли увидите. Но под палящим солнцем, когда в городе плавится асфальт, даже знаменитостям не до шику: на "Славянском базаре" в Витебске наши артисты не утруждали себя гримом и вычурными нарядами. Днем они гуляли по улицам, сливаясь с толпой, и преображались лишь к вечерним концертам. Оказалось, глянцевый шоу-бизнес блистает далеко не всегда...

Аниту Цой репортеры застали врасплох у поезда ранним утром: заспанная певица наспех укуталась в куртку прямо поверх пижамы, надела кепку и темные очки - в таком виде Народную артистку России даже журналисты признали с трудом. Оказалось, роскошные золотистые локоны звезды - банальный парик, а сама Анита стрижена под мальчика. Впрочем, уже к вечеру она исправила впечатление, прогулявшись с камерами по местной аллее мастеров при полном параде. Похудев на волшебных корейских травах за 300 тысяч звезда в этот раз ни в чем себе не отказывала и наслаждалась белорусскими драниками, нарезкой из сала и местными настойками.

Анита Цой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тамара Гвердцители тоже угодила в объектив "Комсомолки" прямо на перроне, и звездными в этот момент у нее оказались разве что аксессуары: усыпаннные стразами маска и перчатки. А уже спустя несколько часов 59-летняя Тамара Михайловна вышла прогуляться из гостиницы в своем привычном виде: на каблуках, в длинном платье и с крупными украшениями на груди.

Тамара Гвердцители. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стас Пьеха и Илона Броневицкая в Витебске особенно изнывали от жары: их, в отличие от большинства коллег, поселили в простенькой гостинице, где обычно размещают журналистов. Кондиционеров тут нет, а у Стаса к тому же номер оказался на солнечной стороне... Кстати, внук Эдиты Пьехи в фестивальном городе всячески предохранялся от коронавируса: соблюдал социальную дистанцию и натягивал по самые глаза черную медицинскую маску.

Илона Броневицкая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стас Пьеха. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена Ваенга на музыкальный праздник приехала в 10-й раз, привезя в честь юбилея на "Славянский базар" всю свою семью: маму, мужа и сына. За последние полтора года звезда шансона, без хитов которой раньше не обходилось ни одно застолье, прочно осела в загородном доме и распробовала садоводство-огородничество. Вот и на фестивале Ваенга не стала мудрить, явившись на репетицию в простенькой косыночке. Кстати, наеденных за пандемию килограммов артистка не стесняется и даже для фото не втягивает живот.

Елена Ваенга. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Долина шифровалась от репортеров с мастерством спецагента: в объективы папарацци певица не попала ни разу. Видимо, королева джаза не хотела в сотый раз объяснять, что музыка вне политики, и на "Славянский базар" она ездит три десятилетия подряд, чтобы подарить людям праздник (именно так Долина написала в своем Инстаграме в ответ на нападки хейтеров). При этом закулисье фестиваля артистка активно транслировала в соцсетях, даже днем выгуливая стильные молодежные наряды. После похудения на 21 килограмм 65-летняя звезда может позволить себе любые фасоны, к тому же в Витебске у нее есть свой любимый дизайнер.

Лариса Долина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Пенкин, несмотря на пекло, тоже был во всеоружии. В Беларусь Принц Серебряный привез несколько чемоданов брендовой одежды и за несколько дней ни разу не повторился, выгуливая в казино, на репетиции и пресс-конференции каждый раз что-нибудь новое. "Обувь и парфюм - моя страсть, а еще люблю дизайнерские вещи", - признался "КП" Пенкин, демонстрируя цветастый костюм американской марки стоимостью около 15 тысяч рублей. А еще певец обожает массивные украшения. Одно из колец, которое он потерял, вернулось к хозяину через год аж из Украины - передали преданные поклонники. Однако, раскрывать детали этой удивительной истории артист наотрез отказался.

Сергей Пенкин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Диана Гурцкая в повседневной жизни тоже оказалась ценительницей брендов: на прогоне своего номера певица появилась в джинсах-клеш Gucci стоимостью 55 тысяч рублей и футболке итальянского бренда MSGM за 10 тысяч. Но самыми впечатляющими оказались босоножки Дианы на огромной платформе и каблуке.

Диана Гурцкая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина Апексимова и Александр Олешко репетировали вечерний концерт в скромных летних образах, постоянно обмахиваясь стопкой листов с текстом. 55-летняя актриса то и дело поднимала плотную черную майку, засветив перед камерами плоский живот.

Ирина Апексимова и Александр Олешко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глеб Матвейчук, презентовавший чувственный дуэт с Ларисой Долиной и подогревший тем самым слухи о романе, на репетиции тоже не выглядел звездой. Кстати, от внимания прессы не укрылось, что бывший муж Анастасии Макеевой, который в новом браке уже дважды стал отцом, появился на "Славянском базаре" без обручального кольца...

Глеб Матвейчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звезда девяностых Алиса Мон, которую публику не видела и не слышала уже пару десятилетий, в свои 56 оказалась все такой же хрупкой красавицей, и даже отсутствие марафета не испортило ее образ. "Мой секрет - детское отношение к миру", - призналась "Комсомолке" артистка.

Алиса Мон. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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