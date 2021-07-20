Как спасти страну от лесных пожаров?

Буквально пару дней назад вся страна следила, как в Карелии из поселка Найстенъярви срочно эвакуируют людей, на которых из леса катится лавина огня. Фото: Максим Зверев/Сампо ТВ 360/ТАСС

«Лесной пожар вплотную подбирается к населенным пунктам» - то и дело вещают из телевизора. Но в то же время никто не задается вопросом: а почему это и с какой стати пожар из леса подбирается прям к домам? Буквально пару дней назад вся страна следила, как в Карелии из поселка Найстенъярви срочно эвакуируют людей, на которых из леса катится лавина огня. Как героические пожарные, рискую жизнями, пытаются спасти поселок. Но часть поселка сгорает все же...

В общем, картина очень для нас привычная. Одно и тоже и каждый год в России с весны до осени: сначала загорается лес, потом от леса поселок. Реже наоборот. Это закономерно, потому как многие дальние поселки у нас расположены буквально в лесу. Шагнул чуть в сторону с окраинной улицы, и ты уже средь берез и сосен. Под ногами грибы и ёжики. Красота! Но опасно в пожарном плане.

Но почему-то никому не придет и в голову на «Прямой линии» с Президентом поставить вопрос о создании противопожарных зон вокруг лесных поселков. Для этого надо только спилить деревья между поселком и лесом на полосе, примерно, так метров в 300. Понятно, что без решения на самом верху никто на подобное не отважится. Отвечать за уничтожение лесного фонда дураков нет. Лучше пусть этот лес в пожаре сгинет с поселком вместе.

А потому я предложил бы жителям этих лесных поселков писать коллективно на самый Верх с предложением о противопожарной вырубке леса. Размеры вырубки пусть определят пожарные. На это дело даже не надо и денег тратить. Местные жители сами с радостью спилят деревья и на дрова, и на хозяйственные постройки.

Может подобным способом возможно даже часть сибирской тайги спасти от пожаров, если в тайге проделывать противопожарные просеки. То есть, делить тайгу на участки вокруг населенных пунктов. Если загорится один участок, то из-за широких просек огонь не перекинется на соседние участки.

В тайге нам, конечно, своими силами не обойтись даже с привлечением «черных лесорубов». Но наши друзья китайцы и северные корейцы с радостью бы взялись за дело, еще и заплатив нам за древесину.

Просеки, понятно, ущерб природе. Но это куда щадящее для лесов, чем гибель в огне не только флоры, но и всего живого.

Если же у читателей есть более толковые предложения по этой теме, высказывайте на форуме.