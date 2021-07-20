Григорий Явлинский: Один раз сказал про Навального правду - обиделись

Лидер партии «Яблоко» в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы политобозревателя kp.ru Владимира Ворсобина Фото: Иван МАКЕЕВ

«НАДО НЕ РАЗОБЛАЧАТЬ, А СДЕЛАТЬ ВОРОВСТВО НЕВЫГОДНЫМ»

- Григорий Алексеевич, недавно вы гордо заявили, что не нуждаетесь в голосах сочувствующих Навальному. Вы отказываетесь от поддержки части электората перед самыми выборами? Уникальный случай политического самоубийства...

- Мы просто вас не хотим обманывать, а вы к этому не привыкли. Любая партия скажет: вы за меня проголосуйте, а я за это сделаю что угодно - спляшу, на голове постою. И обманут, конечно. А я предлагаю другой подход. Я вам говорю: дорогие друзья, у «Яблока» есть программа – восстановление свободы, прав человека, экономики, поддержки бедных людей. Если вас это интересует, голосуйте. Но я не буду выполнять программы Жириновского, Навального, коммунистов.

- Чем программа того же Навального отличается от вашей?

- У меня встречный вопрос - мою программу можно прочитать, а за какую программу собираетесь голосовать вы?

- Я знаю, за что точно не буду голосовать. За нежелание разоблачать коррупцию, например. Вы, Григорий Алексеевич, заявили: «Мы не поддерживаем разжигание социальной розни путем бесконечных разоблачений, непонятно, в чьих интересах... Мы не поддерживаем политику социальной розни Навального». То есть тех, кто разоблачает темные дела олигархов и чиновников, вы обвиняете в разжигании социальной розни?

- Я хочу построить в стране такую систему, чтобы коррупции почти не было. Чтобы люди жили свободно, и не было необходимости ловить Сидорова, Иванова, Петрова, вас только за то, что у человека большой дом. Иначе мы придем к всеобщей ненависти. Моя политика не разоблачать, а поддерживать бедных. Создавать экономику, в которой просто не выгодно воровать. Где люди живут свободно, без страха перед прокурором. Страна не имеет перспектив, если для нее главное - чтобы один ловил другого. Моя политика - не сажать людей в тюрьму. Не подсматривать к вам в карман. Любого в России можно взять и найти грех - когда-то что-то он все равно нарушил, не заплатил налог, например.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА ОТ СИЛЬНОЙ ЖАРЫ

- То есть честных людей нет на Руси?

- Люди-то честные, а система - нет. Однажды я сказал: «Те, кто не хочет выполнения нашей программы, голосуйте за кого-то другого». Посмотрите, что с вами случилось. Вы не можете это выдержать!

- У вас был шанс объединить голоса либеральных избирателей и преодолеть 5-процентный барьер, пройти в Госдуму. Вы эти шансы убиваете своим заявлением.

- Должен сказать вам: не переживайте. После того как возникла эта дискуссия, рейтинг «Яблока» вырос в 4 раза! А на счет обид сторонников Навального - это очень смешная история. Один раз сказал людям правду – они обиделись. После протестов у 116 человек уголовные дела. О них кто-нибудь спрашивает? А они вышли Навального поддержать. Смысла в том не было никакого, а 116 человек сидит. Я арестованным деньги плачу (можете проверить), но ими больше никто не интересуется.

- Подозрительная история получается. Оппозиционные партии делают всё, чтобы... проиграть. Будто есть сговор - не дай бог, не выиграть выборы.

- Вы сейчас, видимо, от сильной жары озвучили теорию заговора. Вы просто безумие какое-то говорите. Одни боятся прививаться, другие придумывают заговор, третьи – сдачу выборов. А это чушь.

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА

- Владимир Путин написал статью об украинском вопросе. Читали?

- Конечно.

- Там говорится, что мы искусственно разделенный единый народ. Многие эксперты говорят, что эта статья – неприятный сигнал для Киева.

- Давайте скажем прямо – про историческую часть можно спорить до бесконечности, это огромная тема. Но эта статья — угроза Украине, отказ ей в суверенитете. Мы только всем грозим, со всеми перессорились, завели список недружественных стран, в который входят гигантские Соединенные Штаты и крошечная Чехия. Абсурд. Внешняя политика существует для того, чтобы создавать друзей, а не врагов.

- Но наше общество верит, что никакой войны не будет, потому что Запад не станет воевать за Украину.

- Я вам не советую даже размышлять об этом. Да, они не хотят в это ввязываться, да, они жалеют жизни своих солдат. Но это не безграничное терпение.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА - НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ МИР

- Как решить украинский вопрос?

- Я считаю, что нет проблемы отношений России с Украиной. Ее не существует. Существует серьезная проблема отношений России с Европой. Весь мир глобализируется, интегрируется, несмотря на ковид. И Россия должна ответить - с кем она. Идея, что она сама по себе, приведет ее к краху. Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, моя родина, и я предан ей полностью. Через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия. У Европы и у России есть шанс найти общий язык, чтобы быть третьим центром. Это и есть главная задача. В каком-то смысле об этом писал Путин в недавней статье в немецкой прессе.

- А почему не скооперироваться с Китаем?

- Потому что мы Китаю не нужны. Мы для него - песчинка, а для Европы - существенная величина. Китай и без нас проживет, у них 1,5 миллиарда населения.

- А вы поговорите с нашим избирателем. На вопрос: «Хочешь присоединиться к Евросоюзу?» - он тут же вспомнит, что в загнивающей Европе секс-меньшинства и арабы с африканцами. По своему менталитету, говорят, мы ближе к китайцам.

- Ну, вы, может быть, хотите в Китай, я туда не хочу. Я скорее найду общий язык с греками, венграми, поляками, болгарами. Они моей душе ближе. Кроме того, меня учили, что Достоевский, Пушкин, Гоголь, Чайковский - это европейская культура Это и есть русский мир, который мне дорог. Настоящий.

- А Европа это понимает?

- Кто-то понимает, кто-то не понимает, как и во всем мире. Там живут просто люди, такие, сякие, всякие.

- Но политику-то они жесткую ведут против нас.

- Если бы у них была жесткая политика, они бы перестали покупать у нас нефть с газом, и всё.