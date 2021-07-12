Президент считает стену возникшую между Россией и Украиной большой бедой. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин написал статью об отношениях России и Украины. Глава российского государства считает возникшую стену между странами большой бедой. Статья опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Он отметил, что эти слова не являются данью какой-то конъюнктуре и текущим политическим обстоятельствам.

- Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию, - написал президент.

Он отметил, что сложившаяся ситуация - это, прежде всего, последствия ошибок двух сторон, допущенных в разные периоды, а также результат работы сил, которые всегда стремились к подрыву единства России и Украины.

- Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа, - считает Путин.

Российский президент отметил, что следует заглянуть в будущее, но прежде обратиться к тысячелетней истории.

- И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство.