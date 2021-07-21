Скандал с сайровым фальсификатом приобрел федеральный масштаб

Ведомство подчеркивает, что выборка предприятий для проверки была случайной. По ее результатам заместитель главы ведомства Николай Власов резюмировал, что из 100 съеденных банок 52 будут фальсифицированы.

Как получилось, что длительное время фальсификат, произведенный на десятках заводов, расходился по столам россиян минуя систему электронной сертификации и контроль представителей торговых сетей? Ответ на этот вопрос Николай Власов нашел, анализируя систему электронной сертификации «Меркурий». Аналитики ведомства изучили 858 производственных электронных документов в этой системе, в которых сырьем или продуктом переработки указана сайра. Признаки фальсификации найдены более чем в половине - в 448 из них. Под этими признаками подразумевается или отсутствие сайры в сырье, когда продукт производится именно из этой рыбы, или отклонение за пределы норм расхода сырья на выработку единицы продукции.

То, что Россельхознадзор назвал признаками фальсификации, на бытовом уровне называется обманом потребителя в федеральном масштабе. Чиновник Россельхознадзора в своем аналитическом обзоре обрисовал россиянам «перспективу» потребления нормальной качественной продукции. Согласно его расчетам, если есть каждый день сайру из новой банки, относящейся к другой (которую раньше еще не ели) партии, то из 100 съеденных банок примерно половина будут не из сайры. Иными словами, пойдя в магазин и хватанув с витрины первую попавшуюся банку, вы имеете 52 шанса из 100 получить фальсификат. Если же посмотреть на ситуацию через экспертные оценки выхода продукции из килограмма сырья, отмеченные выше, то картина получится еще более печальной. «Если взять нормы расхода сырья (мороженная неразделанная сайра в глазировке), то из 858 транзакций, в которых было произведено 7 325 281 кг консервов из сайры и не сайры, в этот диапазон попадут только 1 683 891. Это значит это, что только 11% консервов сайры в обращении нормальные, а остальные 89% фальсифицированы (в той или иной мере)», — отметил Николай Власов.

В качестве примера приводится продукция ООО «Русский рыбный мир». Согласно транзакции № 3213977561 от 21.03.2021 из 1100 кг сардины компания выработала 1 200 кг сайры в собственном соку. Кроме того, по данным исследования, партии полностью поддельных консервов из сайры, в которых сайра заменена на другие виды рыбы, могли выпускать компании «Жемчужина», Торговая сеть «Командор», «Галле», Логистическая компания «А» и «Ряжская рыбоперерабатывающая компания». Также документы с признаками фальсификации оформили «Рыбный остров», «Меркурий Н», «Фортуна Крым».

Однако главная проблема не в том, что производители обманывают граждан подменяя один вид рыбы другим. Судя по всему, сами чиновники закрывают глаза на масштабное надувательство. Банальная картина - пришел пенсионер в крупный супермаркет и купил баночку сайры за 190 рублей. Однако в банке оказалась сардина или сельдь. Правда, если бы пенсионер купил банку сардины, то ее стоимость была бы всего 90-100 рублей. А ведь система «Меркурий» на то и внедрена, чтобы защищать рынок от пищевого фальсификата и контрафакта. Она зафиксировала обман, но потребитель все же пострадал. В итоге каждый день тысячи людей платят за сайровый обман миллионы рублей.

Теперь руководитель фитосанитарной службы Сергей Данкверт должен разобраться почему его подчиненные, отслеживающие фальсификат в системе «Меркурий», не пресекли производственную деятельность таких заводов и не ввели запрет на торговлю такой продукцией через приостановку выдачи сертификата тем, кто попался на подмене. Возможно, если бы на первоначальном этапе прикрыли одного производителя, то и остальные заводы прекратили бы закатывать в банку не то что нужно. Но так как этого не произошло, фальсификация затронула весь сегмент рыбной консервации.

Николай Власов в своем отчете прямо указывает на то, что дело не только деньгах. Есть угроза жизни и здоровья потребителей, так как не совсем понятно, до каких пределов дойдут производители, закатывая в банку не то что указано на этикетке. Например, компания «Фортуна Крым» из 9 тонн селедки, кильки и потрохов лососевых выработала аж 17 тонн ценных рыбных консервов «Корюшка с овощами» и «Форель натуральная кусочками». Николай Власов ужасается: «Если производитель не постеснялся указать в перечне сырья лососевые потроха, то чего еще такого туда он намешал в количестве 8 тонн, что даже постеснялся внести это в перечень сырья».

Стоить отметить, что в основном сайру, сардину или кильку покупают малообеспеченные граждане. Для них это продукт из ежедневного рациона, который доступен и полезен. Например, сайра, которую любят большинство пенсионеров, качественный и доступный рыбный продукт. Но сегодня именно они рискуют своим желудком, и их кошельки незаконно «облегчают» недобросовестные производители и торговые сети.

У этих потребителей возникает закономерный вопрос, какое ведомство должно поставить заслон на пути фальсификата к потребителю. Ответ находим на сайте Россельхознадзора. 15 июня 2021 года ведомство рапортует о том, что их аналитической группой с помощью системы «Меркурий» выявлена незаконная схема ввода в оборот через крупную торговую сеть молочной продукции неизвестного происхождения. Было обнаружено, что в десятки магазинов крупного ритейлера, расположенные в Московской, Рязанской и Владимирской областях, систематически поступали партии сливочного масла неизвестного происхождения. Всего за текущий год в торговые точки отгрузили 241 тонну такой продукции, из которой 238 тонн ввезли поставщики из Свердловской области. В незаконной схеме задействовано большое количество организаций. Информацию обо всех причастных к этому отправят в правоохранительные органы», — информирует ведомство.

Вот и получается, что фальсификация молочки имеет признаки преступления, а фальсификация сайровых консервов и изготовление из кишок рыбы «натуральной форели» не приводит даже к приостановке выдачи сертификатов ветеринарной безопасности.

Вот только для потребителя продукции эти перекосы в фитосанитарном регулировании обходятся в десятки миллионов рублей и рисках употребить «нечто», что нерадивый производитель положил в банку вместо нормальной рыбы.

Еще один активный участник схемы распространения фальсификата – это торговые сети. Сегодня только торговые сети компании Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Азбука Вкуса») не допускает попадания поддельной консервированной сайры на свои полки. Остальные сети реализует проблемную продукцию и не спешат чистить свой ассортимент. Отметим, что список фальсификаторов ведомство разместило на сайте еще 13 июля, однако ни один крупный продуктовый ритейлер не объявил о том, что убирает такую продукцию со своих прилавков.

Но самое плохое для россиян в том, аналитическая группа Россельхознадзора или руководители территориальных управлений были обязаны, увидев подозрительные и недостоверные транзакции в «Меркурии», приостановить выдачу ветеринарных сертификатов. И тогда ни одна фальсифицированная банка не попала бы в торговую сеть. Но, если это не сделано, значит – кому-то выгодно.

Полный отчет Россельхознадзора по проверке производителей сайры здесь .