Вопрос дня: А вы как боретесь с тревогами по поводу ковида? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Я оказался первым депутатом Госдумы, который заболел коронавирусом. Не хотелось ничего ни читать, ни смотреть. Я мысли о ковиде ничем не вытеснял. Хотя, конечно, думал о близких.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа»:

- Первое, что я сделал, - это поставил прививку себе и жене. И другим советуем. Ситуация сегодня мне кажется не совсем здоровой. Государству надо занять четкую линию: если вакцинация, то всему населению, и никаких других суждений.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- А я и не боролась с тревогами из-за пандемии. Когда моя родственница из Сибири собралась приехать в Москву, я прямо сказала ей: «Привьешься - милости просим». Она привилась и приехала, и мы с ней прошли все достопримечательности столицы.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Я просто работал на даче. Много, интенсивно, с удовольствием. Я так, наверное, вытеснял ковид. Да, и использовал все меры предохранения.

Алексей КУДЕЛИН (Вася ЛОЖКИН), художник:

- Сидел в мастерской в одиночестве и писал картины. Делал анализы и видел, как все развивается. А так ни с чем специально не боролся.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- Я и сейчас пытаюсь выяснить последствия ковида. Сегодня делаю 20 гребков под водой в крымском Форосе, в прошлом году делал 24. Так я пытался предотвратить удар по своей нервной системе. Тогда казалось, что удачно. Но насколько на самом деле - покажет время.

Сергей МАЗАЕВ, группа «Моральный кодекс»:

- Играл на кларнете и разрабатывал легкие. Писал альбомы, думал о близких, мечтал о чем-то.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Пахала на даче, мыла руки, виноград меня спас.