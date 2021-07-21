Дмитрий Пучков (Гоблин): Пройдите по домам всех госслужащих — не золотые ли у них унитазы? И повторится 1937 год

Дмитрий Пучков ("Гоблин"). Фото: Александр ГЛУЗ

Есть ли способ извести коррупцию среди российских силовиков и чиновников? Об этом известный блогер, писатель и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал ведущему Радио «Комсомольская правда» Ивану Панкину.

«ТАМ ЗА ОДИН ЗАБОР ПОСАДИТЬ НА 10 ЛЕТ МОЖНО»

Иван Панкин:

- Вы знаете, что сегодня творится в Ставрополье? Там некому теперь останавливать водителей, которые гоняют с превышением.

Дмитрий Пучков:

- Какой кошмар!

Панкин:

- Там 35 гаишников задержаны! И во главе всей этой красоты начальник управления Ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов. По сути, на Ставрополье действовала мафия, которая наживалась на всем: блатные номера, пропуска большегрузов, даже до торговли песком доходило.

Вы служили в органах. Скажите, откуда такое стремление к всему этому? У господина Сафонова дом – мини-копия Версальского дворца. Там золотой унитаз.

Пучков:

- Но, поскольку живем мы при капитализме, у нас единственная и главная задача – личное обогащение.

Панкин:

- Не до такой же степени?

Пучков:

- А до какой? Не пойман – не вор. Все обогащаются. Кто-то ворует за углом, кто-то на должностях. Если вам кажется, что в западных странах не воруют, это глубочайшее заблуждение.

Панкин:

- Я думаю, до золотых унитазов не доходит.

Пучков:

- Сокрушаться по поводу коррупции, это примерно как сокрушаться по поводу того, что на планете Земля живут люди.

А теперь главное. Вот у гражданина дом. Стоит денег. И позолоченный унитаз денег стоит. А вокруг тысячи граждан. И никто ничего не видит?! Не знает?! А чего показан только дом начальника? А покажите дома подчиненных. Машины, на которых ездят их жены.

У нас есть служба собственной безопасности внутри полиции? Есть. Куда она смотрит? Либо там не могут все это контролировать, либо это очередной спектакль. Убрали неугодного, а вместо него поставят нужного, который будет заниматься ... тем же самым?

Панкин:

- Служба собственной безопасности и задерживала начальника ГИБДД. При помощи Росгвардии...

А вот описание Версальского дворца ставропольского гаишника. Первое, что видишь, - высокий белокаменный забор и кованые ворота с золотом. Во внутреннем дворе — бассейн и домик для прислуги. Два дорогих автомобиля «BMW» с красивыми номерами.

Комнаты в доме - с лепниной и росписью. Кресла-троны. Туалет - в золоте.

Пучков:

- Там за один забор посадить лет на десять можно. Откуда у сотрудника деньги на такие BMW? Причем не на один?

«ЗАРПЛАТА 100 ТЫСЯЧ, А ТРАТИШЬ МИЛЛИОН? НА НАРЫ!»

Панкин:

- Как от этого уходить?

Пучков:

- Самым примитивным образом. Вот доход, а вот расход. И это должно совпадать. У нас вокруг сплошная цифровизация. Если у гражданина зарплата 100 тысяч рублей, а тратит он по три миллиона, это отслеживается просто по щелчку пальцев!

Панкин:

- Зарплаты повысить?

Пучков:

- Нет, с какого перепугу? И это касается не только силовиков. Всех госслужащих. Без разницы – в министерстве, в Думе, в полиции, в армии. Отправляясь на службу, гражданин отправляется Родине служить, а не улучшать свое благосостояние.

А не можешь объяснить происхождение дворца и машин, на какую зарплату это все куплено, - добро пожаловать на нары. Как в цивилизованных странах.

И не просто на нары, а у тебя все должно быть изъято.

Я как-то заехал в Калининград, меня повели показать форты немецкие, разнесенные советской армией. И говорят: а вот здесь у нас улица таможенников. Там такие замечательные дома стоят! Весь город знает, что вот так живут госслужащие.

Иван, вы можете себе дом построить за городом?

Панкин:

- Огромный – не могу. А маленький имеется.

Пучков:

- Вы не на госслужбе. И не можете почему-то. А люди на госслужбе откровенно улицу себе строят. Ни от кого не таясь, ни от кого не прячась.

В демократической Швеции законы не так устроены.

Панкин:

- Она же вроде социалистическая?

Пучков:

- Самая что ни на есть капиталистическая, вы не поверите. Вот мы соседи. И вдруг вы видите, что у меня под окном стоит «Вольво» новый. И у вас зарождается тревога: откуда этот Пучков взял машину? И вы пишете в налоговую бумагу: прошу предоставить мне налоговую отчетность гражданина Пучкова, потому что мне интересно. И вам ее пришлют! И так может сделать любой гражданин Швеции на любого гражданина Швеции.

Вот у нас хоромы строит чиновник на казенную зарплату, а у граждан это вопросов не вызывает? Если не вызывает, то граждане - такое же ворье.

Да, это «стукачество». Но на нем стоит вся западная демократия!

Почему наши граждане дружно не пишут запросы в местное ГУВД или сразу в Москву - в МВД: как это у вас сотрудники так замечательно живут, что ездят на дорогих BMW? Сколько вы им платите?

Я уволился из милиции 23 года назад. В то время немыслимо было приехать на службу на BMW. На ведре дырявом – да, мог приехать.

«ГОЛОВЫ РУБИТЬ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ»

Панкин:

- И что делать?

Пучков:

- Головы рубить, не останавливаясь. Давайте пройдем в любой полицейский околоток и посмотрим, на каких машинах сотрудники приезжают. Нас ждет масса удивительнейших открытий!

Вот у нас есть любители рассказывать про сталинские репрессии ужасные. Давайте сейчас пройдем по домам и посмотрим. Я вас уверяю, то, что произойдет, окажется гораздо страшнее, чем 1937 год. Просто примитивно включим закон. И посмотрим, на какие деньги все это нажито?

Панкин:

- И все?

Пучков:

- Не все. Водители, которых обирают гаишники, почему они не сообщают про это в полицию? Не стесняйтесь, закладывайте сволочей.

Панкин:

- Давайте возьмем Грузию. Там Саакашвили сильно повысил зарплаты в полиции. Это помогло. Но в России — почему-то не помогает. Возьмем тех же российских судей, зарплаты большие, а гарантий от коррупции - никаких.

Пучков:

- Это вам рассказали, что в Грузии помогло. Ничему это не помогает. В Грузии — не про зарплаты история. Вот мне предлагали взятку 70 тысяч долларов, когда зарплата у меня была 180 долларов. Я не взял. Как думаете, если вы мне сделаете зарплату в 10 тысяч долларов, я возьму 70 или нет? Вы не сможете сделать такие зарплаты, которые отвратят от взятки. Немножко уменьшат риск? Безусловно. Но не ликвидируют.

А зарплата должна быть просто достойной.

«МИЛИЦИЮ РЕФОРМИРОВАТЬ НАДО БЫЛО, А НЕ НАЗВАНИЕ МЕНЯТЬ»

Панкин:

- У нас же реформе полиции 10 лет.

Пучков:

- Я вам сразу скажу, это не реформа. Если у вас машина плохо едет, то надо разобрать движок, поршни менять, кольца и так далее. А если вы машину из красного цвета перекрасили в зеленый, я вас уверяю, она быстрее не поедет.

Панкин:

- Так в чем ошиблись тогда, во время реформы?

Пучков:

- Просто реформировать надо было. А не название менять.

Панкин:

- То есть вам слово «полиция» не нравится? Милиция была лучше?

Пучков:

- Это само собой. Полиция у нормального русского человека ассоциируется исключительно с немецкими полицаями. Ну, или с украинскими.

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