Проклятие золотого унитаза: Почему награбив миллионы, российские взяточники прожигают их так бездарно

Впечатляет, но все-таки «не зачет». Золотой унитаз есть, а золотого батона нет. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Впечатляет, но все-таки «не зачет». Золотой унитаз есть, а золотого батона нет. И собственного портрета в полный рост в резном золотом окладе – тоже нет. И на пруд с лебедями поскупился…

Алексей Сафонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всякий раз, когда нам являют обиталище очередного «погоревшего» коррупционера, внезапно взятого за седалищный нерв, немеешь от «испанского стыда». Ты наворовал многие и многие миллионы, ну неужели тебе жалко накинуть на нормального дизайнера? Откуда эта страсть к «цыганскому барокко» с его массивной золотой лепниной, белым мрамором, гигантскими хрустальными (на вид) люстрами, полотнами «под Ботичелли» во всю стену, ваннами на «львиных ножках»… Может быть в среде мздоимцев есть свои, проверенные декораторы, которым можно доверить наворованное богатство, только с фантазией у них туговато. Вот и лепят они во дворцах взяточников кич из 90-х – под «новых русских». И прут из них «Версали» в Подмосковье (как у арестованного проректора МГУ Гришина), «набережные Брюгге и Амстердама» в Марий Эл (у экс-главы этой республики Маркелова), 195 наручных часов и золотая ручка на Сахалине (у экс-губернатора Хорошавина)… Ни ума, ни фантазии – нахапать и спрятать миллиард под плинтус. Жадность фраера сгубила. Как там в песне Круга поется – не «очко» обычно губит, а… золотой унитаз.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Еще всегда интересно узнать, а как же следователи вышли на всю эту роскошь? Вот жил себе человек, почти десять лет возглавлял краевую Госавтоинспекцию, приворовывал в меру сил и аппетитов. Звал на Новый год и день рождения только преданных подельников, повязанных одними взятками и одним дизайнером, с работы уезжал на автобусе, а потом пересаживался на спортивный «БМВ», пахнущий дорогой кожей, и ехал в загородную резиденцию. И никто, никто кроме самых посвященных, о ней не знал?

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Хотя, как показывает практика, в любом регионе найдется общественник или журналист-правдоруб, который провезет тебя по местным рублевкам с экскурсией, расскажет, какому министру, прокурору или полковнику принадлежат хоромы. И от несоответствия их масштабов зарплатам на занимаемых должностях (от показной безнаказанности, скажем проще) рождаются в народе конспирологические теории о круговой коррупционной поруке, берущей начало аж из самой Москвы. Поцокает этот народ языком, посмотрев фото: «Это ж какой дворец тогда должен быть у главы краевого МВД». А того быстро увольняют с должности – и взятки гладки.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

«А к нам, к нам когда следователь в голубом вертолете нагрянет?» - понеслось в соцсетях по всей стране, восхищенной масштабами накрытой банды «оборотней в погонах» в Ставрополе. Арестованным богатеем-чиновником нас уже не удивить – дело привычное. Но чтоб 35 гаишников за раз – это прям диво дивное! «Неужели войну объявили коррупции, - с надеждой смотрит в телек народ. Но по привычке добавляет, - или кампанейщина перед выборами?»

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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