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Экономика22 июля 2021 13:23

Правительство направит на выплаты многодетным 1,5 миллиарда рублей

Деньги получат родители более 500 тысяч детей
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Премьер также рассказал, что правительство выделит около 2,8 млрд. рублей на поддержку преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер также рассказал, что правительство выделит около 2,8 млрд. рублей на поддержку преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство дополнительно выделит регионам около 1,5 млрд. рублей на выплаты многодетным семьям. Речь идет о семьях, в которых родился третий или последующий ребенок. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Такие семьи будут получать выплаты, пока детям не исполнится три года, - напомнил Мишустин.

По его словам, размер выплат будет равен региональному прожиточному минимуму.

- Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд. рублей. Их получат родители более полумиллиона детей, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство выделит около 2,8 млрд. рублей на поддержку преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования. С 1 сентября кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут дополнительно получать 5 тысяч рублей в месяц.

Премьер также рассказал о решении, принятом по итогам его рабочей поездки в Ставропольский край. Правительство выделит 500 млн. рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. По словам Мишустина, эти средства позволят закончить все работы уже в этом году и благоустроить почти 3,5 га города-курорта.

- Проспект станет более удобным для жителей и гостей края. Современная инфраструктура поможет привлечь еще больше туристов, - сказал премьер.

На проспекте Ленина планируется возвести фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи.

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям - Мишустин
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