Мишустин: победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества

Михаил Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победить коронавирусную инфекцию можно только совместными усилиями государства и граждан.

Он отметил, что пандемия является угрозой для всего человечества и уже унесла миллионы жизней.

- Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества, — сказал Мишустин в приветственной речи участникам форума "Здоровье нации"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в субъектах страны, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавируса.