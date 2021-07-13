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Здоровье13 июля 2021 11:10

Мишустин: победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества

Пандемия является угрозой для всего человечества и уже унесла миллионы жизней, отметил российский премьер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества

Михаил Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победить коронавирусную инфекцию можно только совместными усилиями государства и граждан.

Он отметил, что пандемия является угрозой для всего человечества и уже унесла миллионы жизней.

- Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества, — сказал Мишустин в приветственной речи участникам форума "Здоровье нации"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в субъектах страны, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавируса.