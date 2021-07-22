В аргентинских паспортах появился третий пол - для тех, кто не может определиться

Теперь страна стала пионером в Латинской Америке по этому вопросу Фото: Shutterstock

Похоже, что привычные нам обозначения М и Ж для представителей разных полов постепенно уходят в прошлое. Вот и Аргентина решила пойти на смелый шаг – отказаться от указания пола на внутренних удостоверениях личностей и в загранпаспортах паспортах местных граждан.

Теперь, согласно президентскому указу, всем желающим можно получить документы, где в графе «пол» будет проставлен знак Х. Этот вариант должен помочь тем людям, которые мыслят себя не в рамках банальных мужчин-женщин, а ощущают себя как бигендер, гендерквир или любой другой вариант, распространенный среди ЛГБТ.

Президент страны Альберто Фернандес, представляя новый указ, выглядел особенно гордым этим прогрессивным решением. - Государство не должно заботиться о половой принадлежности граждан, - отметил Фернандес. – Есть тысяча способов любить, быть любимым и счастливым, ведь помимо мужчин и женщин есть и другие идентичности, которые надо уважать.

Одной (или одним?) из первых людей, получивших новый паспорт, стала Жеронимо Каролина Гонсалес Девеса. Эта 35-летняя работница сферы здравоохранения в течение трех лет боролась за признание третьего пола. Сначала ей удалось поменять свое свидетельство о рождении на документ без указания пола, а потом она начала биться и за новый формат паспорта.

Местные представители ЛГБТ уже отпраздновали это решение, назвав его «историческим прогрессом в области прав человека», хотя и подлив ложку дегтя, заметив, что «использование знака «Х» все-таки не является полным признанием широкого спектра идентичностей». Впрочем, подобная система уже применяется в Австралии, Индии, Канаде и Новой Зеландии.

Сама Аргентина планомерно движется к предоставлению все больших прав трансгендерам. Например, недавно был принят закон, который ввел квоту в госорганах для граждан этой категории.

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