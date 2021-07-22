В Венгрии проведут референдум о защите детей от ЛГБТ-пропаганды

Дата референдума и конкретные темы, которые будут на него вынесены, пока не раскрываются Фото: REUTERS

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке референдума по вопросу «защиты детей от ЛГБТ» – на этот шаг венгерский лидер вынужден пойти после того, как вслед за принятым в стране законом Евросоюз инициировал юридический процесс, способный превратиться в разбирательство в Европейском суде.

Закон, принятый правительством Венгрии в начале июня, касающийся сексменьшинств, а также сексуального образования в школе, вызвал шквал негодования со стороны руководителей европейских государств. В качестве меры давления на Венгрию Еврокомиссия заморозила заявку страны на получение нескольких миллиардов евро из фонда борьбы с последствиями пандемии, общего для всех стран Евросоюза.

В ответ на недружественные действия Еврокомиссии Орбан заявил, что проведет общенародный референдум по вопросу, вызывающему столько эмоций со стороны ЕС.

Дата референдума и конкретные темы, которые будут на него вынесены, пока не раскрываются, однако известно, что в бюллетенях появятся вопросы о школьных уроках сексориентации, проводимых без согласия родителей, а также о легализации пропаганды, призывающей детей к смене пола.

Кстати, новый закон все это запрещает, равно как и показ по телевидению материалов, касающихся сексуальных меньшинств и смены пола, до 11 часов вечера и без маркировки 18+.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о юридическом процессе против Венгрии заявила:

– Европа никогда не позволит стигматизировать отдельные части нашего общества за то, кого они любят, за их возраст, за этническое происхождение, за политические взгляды или за религиозные убеждения.

Правительство Виктора Орбана, остающееся одним из последних оплотов разума в Европе, уже проводило референдум по вопросу распределения мигрантов по квотам среди стран Евросоюза. Удастся ли стране отстоять традиционные семейные ценности – станет ясно в ближайшее время.