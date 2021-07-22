Иммунолог ответил, вытеснит ли в России бразильский коронавирус-мутант индийский штамм

Про бразильский вариант известно, что он примерно в 2,5 раза более заразный, чем первоначальный уханьский штамм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России обнаружены первые случаи заражения бразильским гамма вариантом коронавируса. Вытеснит ли этот вариант агрессивный дельта штамм из Индии и какие меры безопасности стоит предпринять?

- Новые варианты вируса – примерно одинаковые, ведь отбор идет в направлении того, что вирус мог достигать свои главные цели: размножиться и занять новую территорию. Если каждая последующая модификация вируса сильнее по этим параметрам, по способности к проникновению в клетки организма, по распространению, то она вытесняет предыдущую конструкцию вируса. Что дельта вариант (индийский), что гамма (бразильский) – особой разницы нет. И если дельта вариант сейчас занял всю Россию, я думаю, что он просто не пустит гамма штамм. А все меры противоэпидемической безопасности для нас остаются прежними: вакцинация, маски в общественных местах, чистые руки, физическая дистанция, - сказал kp.ru Владислав Жемчугов, врач иммунолог и аллерголог, доктор медицинских наук.

Про бразильский вариант известно, что он примерно в 2,5 раза более заразный, чем первоначальный уханьский штамм. Как и вариант из Индии, гость из Бразилии развил в себе мутации в S-белке, в результате чего стал быстро проникать в клетки организма. Штамм подчинил себе не только Бразилию, но и распространился в ближайших странах: Уругвай, Боливия, Перу, Аргентина, Венесуэла, Чили. Потом перешел на США, Канаду, Великобританию, другие страны. Однако пока он занимает лидерство именно в Латинской Америке, в то время как в других странах превалирует дельта штамм из Индии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди хотят прививаться, но не все могут: как на самом деле обстоят дела с вакцинацией от коронавируса в России

«КП» выяснила, что мешает жителям вакцинироваться и где в России ситуация сильно обострилась (подробности)