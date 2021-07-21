Люди хотят прививаться, но не все могут: как на самом деле обстоят дела с вакцинацией от коронавируса в России

Вакцинация россиян в регионах нашей страны проходит не без шероховатостей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто не успел, тот опоздал. Еще вчера на прививку от коронавируса россиян приходилось зазывать, обещая «пряники»: единовременные выплаты, продуктовые наборы, даже машины - размах щедрости зависел от бюджетных возможностей разных уголков нашей необъятной страны. Многие крутили носами и фыркали, мол, жили мы без ваших новых вакцин и дальше жить будем. А зловредный вирус тем временем мутировал как ненормальный и уносил все больше жизней.

Сейчас ситуация другая: россияне - по разным причинам - одумались и повалили в прививочные пункты, а вакцина начала стремительно заканчиваться.

В ТЕСНОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ

Тверской Роспотребнадзор установил время Ч - первую дозу вакцины работники торговли, общепита, транспорта, образования и ряда других сфер должны были получить не позднее 18 июля. Но многие не успели.

- Я попыталась записаться на прививку. Свободные места нашлись не раньше конца июля, - рассказала работница одного из бутиков торгового центра «Рубин» Мария. - Как быть? По телевизору говорят: «Люди не хотят прививаться». Люди хотят! Просто не могут!

Горожане переживают - никто не хочет быть отстраненным от работы без сохранения заработка. А такая перспектива вырисовывается. Как сказали «Комсомолке» в местном отделении Роспотребнадзора, поблажек тем, кто не успел вакцинироваться, не будет.

Выход - идти прививаться в пункты, открытые в торговых центрах, где принимают в порядке живой очереди. Но…

- Там стоят толпы людей вплотную друг к другу, - возражает Мария. – Не все в масках. Вокруг кашляют, чихают! Люди идут конвейером. Врачи не успевают следить за их состоянием. А если аллергия?

В некоторых ТЦ «хвосты» выстраиваются еще до открытия медкабинетов. А в одном даже организовали собственную запись на прививку, несмотря на то, что это противоречит правилам. Областной минздрав отмахивается: обеспечивать санитарный режим в очередях на вакцинацию должны администрации ТЦ. Да и сами граждане расслабились. О чем думают?

В мобильных пунктах привиться можно безо всякой предварительной записи, но будьте готовы к очередям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову, в Мурманске прививочные пункты в ТРЦ недавно вообще закрыли как раз из-за несоблюдения эпидемиологических норм. Стояли впритирку друг к другу – получите. А еще в столице Арктики практически невозможно сдать ПЦР-тест - лаборатории перегружены работой.

О РЕВАКЦИНАЦИИ РЕЧИ НЕ ИДЕТ

Похожие проблемы в Приамурье. В прививочные пункты не попасть: в очереди за уколом можно простоять несколько часов, а то и дней. Но это не самое неприятное. В Благовещенске и Белогорске медкабнеты, где можно привиться, сейчас на замке. Нет вакцины - нет приема. Привезти ее обещают в ближайшее время, но когда точно – никто из ответственных инстанций не «колется». Сами не знают. Люди записываются в листы ожидания.

- Пополняться запас вакцины будет периодически с определенной кратностью, - обещает министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. - Как только придет очередная партия, она будет распределена между медорганизациями.

Поступит ли в регион что-то еще, кроме «Спутника – V», неизвестно. Спрос на другие препараты есть, но власти напоминают — все вакцины эффективны. Точно такие же пассы выделывают и официальные лица в Иркутске. Вакцина в регион поступает партиями по 20–30 тысяч доз и заканчивается быстро. Но кроме «Спутника» других препаратов в регионе почти нет. О ревакцинации здесь даже речи не идет.

ДЕЛО ДОШЛО ДО ДРАКИ

- У нас в городе не хватает точек, где можно получить вакцину, медиков нет! – позвонил в «КП»- Владимир» один из читателей, живущий в Александрове. Как так? Согласно сводкам от департамента здравоохранения, Александровский район в лидерах по темпам вакцинации. Разбираемся и выясняем, что на самом деле в Александрове на 50 с небольшим тысяч жителей - три прививочных пункта. Это неплохо. Но работают они от случая к случаю.

- Когда вакцина появляется, люди стоят в очереди чуть ли не сутки, - сказали «КП»-Владимир» в Александровской районной больнице. - На прошлой неделе медики прививали народ до полуночи. Тогда в Александров поступило 500 доз вакцины, они были израсходованы за один день. Говорят, в какой-то очереди дело дошло до драки: спорили, кто за кем должен стоять. Ситуация накалена.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе этого медучреждения Павел Морозов объясняет взведенное состояние горожан привычкой к хорошему: ведь еще недавно в городе перебоев с препаратами не было.

- Люди привыкли, что могут привиться в любой момент, - рассуждает он. - Изначально другие районы области не запрашивали вакцину так, как мы. И мы за последние месяцы привили в общей сложности 12 тысяч человек. Для нашего района это внушительные цифры. Но сейчас люди бросились прививаться везде. И нам стало поступать меньше вакцины. На днях прислали 200 доз. Их хватило на полдня! А потом снова ждать.

Так, как в Александрове сейчас во всех районах Владимирской области. Здесь объявлена обязательная вакцинация для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов и так далее - привиться первым компонентом им нужно до 15 августа. Это значит, что поступающая в регион вакцина в первую очередь предназначается этой категории граждан. Остальным придется ждать и надеяться, что вскоре в регион начнут завозить больше, чем 10 тысяч доз вакцины в неделю.

Основная вакцина в регионах - это "Спутник", он же - ГамКовидВак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХВАТИТ ОДНОЙ БУМАЖКИ

В теории вакцинироваться можно в любой поликлинике, но в некоторых медучреждениях Алтайского края настойчиво рекомендуют обращаться клиники по месту жительства. Запись очень плотная и уже на август. До недавнего времени жители региона могли привиться в мобильном пункте, где принимают без записи, но он в Барнауле остался один: остальные закрылись из-за того, что людям часами приходилось мариноваться в очередях на жаре.

Жалуются барнаульцы и на отсутствие минимального медосмотра. Перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач - измерить температуру, давление и сатурацию, расспросить о противопоказаниях. На деле это иногда заменяется заполнением бумажек.

– Я ставила прививку в поликлинике. Перед первым уколом меня спросили лишь о том, не беременна ли я и не планирую ли забеременеть в ближайшее время – рассказывает местная жительница Елена. - Видимо, подразумевалось, что со мной и так все в порядке, раз на входе я прошла температурный контроль.

Кроме того, в Шипуновском районе Алтайского края жители не смогли вовремя получить второй компонент вакцины от коронавируса. Из-за дефицита препарата им на три недели задержали второй укол. Хоть региональный Минздрав и успокаивает, что «возможно увеличить интервал между введением компонентов с 21 до 90 дней», люди волнуются. Еще недавно в ведомстве заявляли, что на Алтае могут прививать до 15 тысяч человек в сутки, но теперь эта планка недостижима. Плюс, по словам замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой, в регионе элементарно не хватает врачей.

Одна из самых «горячих точек» - Орловская область. Запасы вакцины от «короны» здесь практически иссякли. Препарат остался только в четырех больницах региона. Хотя привезти вакцину в регион должны со дня на день. Орловские власти обратились к министру здравоохранения РФ Татьяне Голиковой, и попросили как можно быстрее снабдить область вакциной.

- Ждем 24 тысячи доз вакцины, - поделился надеждой и.о. начальника орловского депздрава Владимир Николаев.

ВСЕ — В ЛИСТ ОЖИДАНИЯ

В Ростове-на-Дону желающих вакцинироваться тоже записывают на август. Причем сама запись – тот еще квест. Из всех поликлиник и больниц южной столицы, где работают прививочные пункты, «КП»-Ростов-на-Дону» смогла дозвониться лишь в три. Звоня в остальные, нужно готовиться долго слушать нескончаемую мелодию в трубке, которую, скорее всего, не снимут. Или же бывает так: после минуты длинных гудков звонок сбрасывается, после чего номер оказывается вне зоны обслуживания.

До начала августа нет записи на вакцинацию и в Тамбовской области.

- Привиться невозможно уже с начала июля, - говорит местная жительница Ирина Евсюкова. - Я стою в очередь на вакцинацию вместе со своей матерью, пенсионеркой, уже более двух недель. В поликлинике не уточняют, когда именно будет возможность сделать прививку.

В Тамбовской области, по последним данным, в листе ожидания на вакцинацию находятся порядка 30 тысяч человек. На этой неделе регион направил в Минздрав просьбу увеличить поставки вакцины: области нужно не меньше 50 тысяч комплектов в неделю. Министерство обещало пересмотреть объемы.

- Когда Минздрав увеличит поставки вакцины, мы сможем ежедневно прививать до 7 тысяч человек, - говорит глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Последняя же поставка в Тамбовскую область была 16 июля - 1,2 тысячи доз «Спутника».

ПРИВИВАЮТ ПСИХИАТРЫ И СТОМАТОЛОГИ

Нижний Новгород «проблемная волна» тоже не обошла. Пункты вакцинации здесь развернуты в большинстве крупных торговых центров и даже на стадионе «Нижний Новгород», но везде очереди.

- Сейчас мы проводим донастройку вакцинальных пунктов, чтобы вывести их на нормальный режим работы и избежать очередей, - уверяет министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Раньше это было невозможно из-за нехватки медиков. Сейчас мы максимально мобилизовали ресурсы. Привлекли специалистов из непрофильных организаций – из наркологических и психиатрических направлений. Нам даже помогают стоматологи.

Формально пункты вакцинации должны работать до вечера, но в Нижнем они закрываются, как только заканчивается вакцина. К слову, сюда тоже в основном везут «Спутник-V». Поставки других препаратов весьма скромные.

- В медицинские учреждения области распределены 2,5 тысячи доз вакцины КовиВак, - напоминает Мелик-Гусейнов. – По 20-30 доз. Они исчезнут в считанные минуты. Также в ближайшие дни ожидается поставка 9,5 тысяч доз ЭпиВакКороны.

Вакцина стала дефицитом и в Новосибирске. Здесь даже антипрививочники постепенно поднимают белые флаги и открывают сайт Госуслуги, чтобы записаться-таки на вакцинацию. А там - оп-па: «Невозможно выбрать дату и время приема». И снизу - приписка: «В ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию». И кнопка для отправки сообщений в окошке обратной связи не работает. Хотите отправить жалобу? А вот нельзя!

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