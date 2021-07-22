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Здоровье22 июля 2021 14:36

Бразильский штамм коронавируса гамма выявлен в России: что известно о новой мутации

В России выявлен бразильский штамм коронавируса гамма, «Комсомолка» посмотрела, чем новый штамм отличается от предыдущих
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Этот новый штамм содержит уникальный состав мутаций

Этот новый штамм содержит уникальный состав мутаций

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ТАКОЕ ГАММА БРАЗИЛЬСКИЙ ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА?

Гамма штамм коронавируса впервые выявлен в штате Алагоас на Северо-востоке Бразилии. По другим данным гамма вариант впервые был зарегистрирован в Японии, хотя и у путешественников из Бразилии, а затем найден в Бразилии уже 4 декабря 2020 года. В Бразилии штамм быстро распространился и вызвал новую волну эпидемии, что закрепило за штаммом название «бразильского». К январю 2021 года на него приходилось 73% случаев.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ГАММА ВАРИАНТ?

Этот новый штамм содержит уникальный состав мутаций в S-белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека. Исследования показывают, что новый вариант обладает большей способностью к передаче, хотя его пока не связывают с более тяжелыми клиническими состояниями, по сравнению с исходным уханьским штаммом.

Предварительные данные показывают, что он может быть в 2 раза более заразным, чем исходный штамм, в то время как более поздние исследования ставят этот показатель еще выше - в 2,5 раза.

ГАММА ШТАММ БОЛЕЕ СМЕРТОНОСЕН?

Считается, что штамм гамма не является более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм Covid-19. Согласно первым научным данным, мутация в S-белке снижает нейтрализующую активность поликлональных сывороток человека среди вакцинированных лиц и людей, ранее переболевших другими штаммами SARS-CoV-2, что потенциально делает их более восприимчивыми к гамма варианту.

РАБОТАЮТ ЛИ ВАКЦИНЫ?

Исследования относительно гамма варианта проводились в Великобритании. Первые результаты показали, что антитела, полученные в ответ на вакцину Pfizer/BioNTech активны против гамма штамма, хотя и несколько менее эффективны. Схожие показатели у вакцин Oxford/AstraZeneca и Moderna.

Важно помнить, что иммунитет – это не ответ «все или ничего». Даже если антитела, вырабатываемые в ответ на вакцину, менее эффективны относительно варианта вируса, это не означает, что защиты от болезни нет.

КАКИЕ НОВЫЕ СИМПТОМЫ У ГАММА ВАРИАНТА?

У первых пациентов в Бразилии отмечались симптомы:

- миалгии (боль в мышцах),

- кашля,

- боли в горле,

- тошноты

- боли в спине.

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