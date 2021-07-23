Глава ЦРУ не уверен, что вопрос происхождения коронавируса будет раскрыт

Уильям Бернс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, вопрос происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии, может навсегда остаться открытым.

«Такое возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем вынести определенного суждения», - заявил Бернс в радиоэфире NPR.

Ранее стало известно, что власти Китая отказались участвовать во втором этапе расследования происхождения возбудителя COVID-19, буквально напрямую обвинив представителей ВОЗ в предвзятости и чрезмерной политизированности. Минздрав КНР возмутил тот факт, что в планах расследования гипотеза об утечке вируса из уханьской лаборатории занимает приоритетное место.

По мнению китайского Минздрава, ВОЗ следовало бы заняться научным аспектом проблемы, а не поиском доказательств причастности КНР к возникновению пандемии, тем более, что по результатам первого этапа расследования гипотеза лабораторного происхождения коронавируса и последующая его утечка названы маловероятными.

В мае президент США Джо Байден дал разведывательному сообществу указание в течение 90 дней предоставить исчерпывающий доклад, проливающий свет на происхождение коронавируса. Похоже, что озвученный Бернсом ответ будет единственным, который поступит главе Белого дома в конце отведенного срока.

И поскольку у ЦРУ не вышло выяснить что-либо конкретное с коронавирусом, глава ведомства решил не терять времени даром и заявил о возможной причастности России к таинственным «акустическим атакам» на дипломатов США в Гаване в 2017 году.