«Зая, я убила мента …. сбила троих детей на зебре»: что стало с блондинками, устроившими резонансные ДТП

Ольга Мельниченко из Новосибирска в мае 2009 года насмерть сбила инспектора ГИБДД Дмитрия Чулкова. Фото: Алексей Федоров/ТАСС

О блондинках за рулем написано сотни анекдотов, а образ белокурых красавиц- автомобилисток давно стал мемом, собравшем все пороки тех, кому на ПДД плевать. Конечно, это народный фольклор, да и только.

Нет никаких исследований подтверждающих, что навыки вождения хоть сколько-нибудь зависят от того брюнет за рулем, блондин или шатен. Но всякий раз, когда аварии случаются по вине блондинок, именно цвет волос диктует не только заголовки газет, но и устанавливает настроение ненависти со стороны аудитории. Блондинок-нарушительниц клеймят позором в соцсетях, благо времена, когда можно было забросать камнями, в прошлом. Но что потом? «Комсосмолка» вспомнила резонансные аварии с участием блондинок. Что с ними стало: сидят в тюрьме или отмазали?

«Устрой истерику и ничего не подписывай»

Ольга Мельниченко, 22-летняя красавица-блондинка из Новосибирска в мае 2009 года насмерть сбила инспектора ГИБДД Дмитрия Чулкова. Девушка была пьяна и сразу после аварии принялась писать сообщения своему бойфренду. Именно эта переписка «прославила» автоледи на всю страну. Ее сообщение: «Зая, я убила мента, прости, что делать?» и ответ парня: «Устрой истерику, ничего не говори и не подписывай» взорвали интернет.

Девушка была пьяна и сразу после аварии принялась писать сообщения своему бойфренду.

Народ боялся, что блондинку отмажут: папа сотрудник СК, мама - судья. Но это не случилось. Мельников отсидела в колонии все четыре с половиной года, к которым ее приговорил суд. На свободу она вышла в конце 2013 года. Почти сразу блондинка вышла замуж, но не за своего «Заю». Сейчас она живет в Новосибирске, работает бухгалтером и да, она снова за рулем. После освобождения три года женщина была лишена водительского удостоверения, но они уже прошли.

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Сначала беременность потом амнистия

Еще одна блондинка Анна Шавенкова из Иркутска перепутала педали. В 2009-м на своей иномарке она вылетела на тротуар и впечатала в стену двоих сестер, которые стояли на автобусной остановке. Одна из женщин погибла на месте, вторая навсегда осталась инвалидом. Блондинка же на месте ДТП вела себя неадекватно. Шавенкову заботил только бампер ее авто, она даже не пыталась помочь покалеченным женщинам. Видеокамеры сняли равнодушие автоледи, и тогда эти кадры шокировали всю страну.

Анна Шавенкова. Фото: Александр Новиков/ТАСС

Резонанс был грандиозным, в отличие от наказания. Тут стоит напомнить, что Шавенкова — дочка главы избиркома, сама она занимала высокий пост в одной из региональных партий. В итоге отмазали, иначе и не скажешь.

Сначала суд приговорил её к 3 годам в колонии-поселении с 14-летней отсрочкой из-за рождения ребёнка (в момент ДТП она была беременна). Затем сократил срок до 2,5 года, а потом её и вовсе амнистировали в честь 70-летия Победы. Сейчас блондинка живет в Иркутске и занимается бизнесом. Соцсети женщина не ведет, но по слухам, живет на широкую ногу: много путешествует по миру и опять рассекает по родному городу на авто.

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Шавенкову заботил только бампер ее авто, она даже не пыталась помочь покалеченным женщинам.

Во всем виновата пробка

32-летняя блондинка, вероятно, крашеная, по имени Наиля устроила смертельное ДТП в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге. Женщина прямо на зебре протаранила студентку. Спустя пять дней пострадавшая скончалась в больнице. А вот блондинка вину свою так и не признала. Жена местного предпринимателя во всем обвинила пробку в соседнем правом ряду. Якобы именно она помешала ей заметить пешехода. Суд отчего-то поверил и приговорил ее к условному сроку. Сейчас блондинка под пристальным внимаем полиции. До 2023 года она лишена водительского удостоверения. Так что пока Наиля — пешеход.

Что помешало 18-летней московской блондинке Валерии Башкировой заметить троих детей на пешеходном переходе, сейчас разбирается следствие. Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Ослепило солнце, которого не было

Что помешало 18-летней московской блондинке Валерии Башкировой заметить троих детей на пешеходном переходе, сейчас разбирается следствие. Белокурая студентка 16 июля 2021 года на своей «Мазде» устроила смертельное ДТП прямо на «зебре». В итоге погибли двоюродные братья 4 и 5 лет, их девятимесячная сестренка, коляску с которой лихачка прокатила на капоте, чудом выжила и уже выписана из больницы. Сейчас Валерия Башкирова находится в женском СИЗО «Печатники», за смертельное ДТП ей грозит до семи лет лишения свободы.