Студентка, насмерть сбившая двоих детей на переходе в Москве, может избежать тюрьмы в ближайшие годы

Теперь Валерии Башкировой, которая была за рулем машины, может получить не пять, а семь лет заключения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прокуратура Москвы сообщила, что уголовное дело по 18-летней студентке, которая сбила трех малолетних детей, переходивших дорогу вместе с матерью вблизи жилого дома по улице Авиаторов, переквалифицировали. Теперь Валерии Башкировой, которая была за рулем машины, может получить не пять, а семь лет заключения. А все потому, что при ДТП уже не один погибший, а двое.

- Теперь ее действия подлежат квалификации по части 5 статьи 264 УК РФ, - рассказали kp.ru в Прокуратуре Москвы.

- Ее переведут в СИЗО или останется под домашним арестом?

- Тяжесть преступления та же. Поэтому пока решение о мере пресечения в виде домашнего ареста остается.

Еще вчера дело рассматривали по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Известно, что по пешеходному переходу дорогу переходили мама и бабушка, везли в коляске девятимесячного ребенка, а рядом ехали два брата на беговеле и самокате. Один мальчик был в тяжелом состоянии, его доставили в реанимацию, но спасти не удалось. Позже стало известно, что в больнице скончался второй ребенок.

Юрист Александр Карабанов

«КП» обратилась к опытному юристу Александру Карабанову, чтобы объяснить, почему девушке не заменили домашний арест и какие смягчения она может получить.

- Это серьезная трагедия. По предварительной информации, она пользовалась мобильным телефоном и не смогла вовремя оценить обстановку на дороге. При выборе меры пресечения обычно учитывается, в каком состоянии находился водитель, был ли в алкогольном или наркотическом состоянии, стал ли помогать пострадавшим, вызывать скорую помощь. К тому же суд учитывает, имел ли человек административные и уголовные дела, смотрят на характеристики человека, работает ли он, на наличие дети, - рассказал Александр Карабанов.

По мнению юриста, изменить меру пресечения девушки может только следователь. Причиной могут стать подозрения следствия, что человек пытается скрыться. В соцсетях обсуждают, что сейчас адвокаты найдут смягчающие обстоятельства и девушка не понесет полноценного наказания.

- Она сейчас забеременеет во время домашнего ареста и лет до 14 будет воспитывать ребенка, - пишут в соцсетях.

- У нее папа силовик — вот вам и весь ответ, - приводят аргументы в соцсетях.

Когда то тут был светофор. Но его убрали

Юрист Александр Карабанов объяснил, что беременность действительно может отодвинуть меру наказания до момента окончания воспитания детей. Местные жители говорят, что на месте Валерии Башкировой мог оказаться любой водитель.

- Живу в 200 метрах от этого перехода. Светофор там был, но его давно убрали - перенесли в другое место. Там даже лежачего полицейского нет. Там образовывается «слепая» зона, - написала в соцсетях москвичка Марина.

При этом с юридической точки зрения, сначала опасным этот участок должны признать автоэксперты, должны в ГИБДД вынести решение по установлению там дополнительных знаков или светофора.

- Как раз этот трагический случай может стать значительным аргументом, чтобы там изменить что-то в дорожном движении, упорядочить. Но при избрании меры наказания будут учитываться нынешние обстоятельства. Пока участок не признан, как опасный. Если возбуждено уголовное дело, то 100% дорожные обстоятельства не повлияли. Следователи установят истинную причину и на будущее могут предоставить сведения в ГИБДД.

Изменить меру пресечения девушки может только следователь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Если подтвердится, что она смотрела в телефон, то это усугубит ее наказание?

- Никакого значения не имеет на что отвлекся человек, что стало причиной нарушения правил дорожного движения. Здесь можно говорить только о преступной небрежности, когда человек недооценивает ситуацию. Например, есть ограничение скорости 60 км в час, а он едет под 90 км в час и думает, что справится в любой момент. Так же с телефоном. Она могла думать, что сможет управлять автомобилем и пользовать смартфоном. Неосторожность — это одна из форм вины, характеризующаяся легкомысленным расчетом на предотвращение вредных последствий деяния лица, либо отсутствие предвидения наступления таких последствий.

- Почему за смерть двух людей всего 7 лет?

- Законодатель четко обозначает: сознательно человек идет на убийство, планирует ли убийство, есть ли какие-то сопутствующие действия, опасен ли он для общества или это было по форме неосторожности. Ведь человек может быть прекрасным сотрудником, мамой, женой, но попала, не желая того, в это преступление. Именно поэтому разнится мера наказания.

- Что реально может смягчить наказание?

- Попытка договориться с родственниками. Конечно, это сложно так быстро устранить душевные страдания пострадавших, но водитель может предложить родственникам компенсировать материальный ущерб, и суд примет это к сведению. Даже, если они откажутся, то водитель может перевести им на счет деньги и таким образом показать свои добрые намерения и помыслы. Просто у нас сейчас есть пример Михаила Ефремова, который пытался уклониться от наказания, не признавал вину, потом, по слухам, хотел подкупить свидетелей, а это еще одно преступление. Поэтому и приговор был соответствующий. Здесь же, в зависимости от действий виновницы ДТП и ее защиты, может быть другой приговор.