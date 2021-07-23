Геннадий Онищенко: Вирус осмелел и выбирает самые слабые места в организации вакцинации

Экс-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, что мешает бороться с ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич! Вы как-то сказали, что вирус (в данном случае, ковид) выбирает самые слабые места в организации вакцинации. (Вот и стихами уже заговорили.) Почему это происходит?

- То, что у нас то густо, то пусто (с вакциной и желающими привиться. - А.Г.) - это вирус не при чем.

- Ну, допустим...

- Хотя, у вируса, как и у любого представителя живой природы, тоже имеются коллективные инструменты выживаемости.

- Да? То есть?

- Если мы проследим за его динамикой, он сначала был четко ориентирован на старшую возрастную группу. А сегодня, в результате тех мутаций, которые произошли с ним, вирус осмелел и уже все больше и больше «стреляет» в более молодое поколение.

- Да, это уже заметно.

- И уже, на полном серьезе, речь идет даже о вакцинации детей до 18 лет.

И еще один признак. В этом веке коронавирус пришел в третий раз. Первый и второй год – это был SARS - тяжелый острый респираторный синдром, потом появился MERS, где до 40% была летальность, но он был малоконтагеозен.

- Сразу расшифруем...

- Контагеозность – это способность заражать.

И вот уже, зайдя в этот раз, конечно, он до гриппа не дотягивает по силе контагеозности, грипп за какой-то там сезон поражает до 900 миллионов человек на планете, а мы сейчас даже еще двух миллионов не набрали с ноября 2019 года... Тем не менее, этот вирус совершенно другой, с точки зрения контагеозности.

Теперь что касается нашей с вами ситуации.

- Да, почему так медленно освобождаемся от вируса?

- Конечно, когда мы, пользуясь действующим законодательством, наконец-то взялись за группы риска по «производственным показателям», то есть, стали массового прививать ту группу, которая сегодня сама легко заражается и которая представляет из себя наиболее опасную, с точки зрения заражения других… (Речь о сфере сервиса, обслуживания, предприятиях питания. - А.Г.) Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом удалось взять под жёсткий контроль. Потому что тут уже можно, в соответствии с законом, от этих людей требовать привиться, это уже их профессиональная необходимость.

Поэтому, все эти группы риска сегодня охвачены. Это дает мощный толчок в борьбе с пандемией.

- А какие, на ваш взгляд, имеются издержки в организации как вакцинации, так и лечения?

- Я сегодня настаиваю на том, чтобы те медработники, которые носят звание врача, но не являются иммунологами, инфекционистами, эпидемиологами… не занимались не своим делом?

- Что вы имеете ввиду?

- Вот, например, сегодня активно цитируется некий господин (Онищенко называет фамилию. - А.Г.), который опять взялся за старое дело. Он начинает критику наводить, будучи хирургом. Вот это полное безобразие. Он очень развязно комментирует ту государственную политику, которая сегодня проводится, и проводится она не от фонаря. А - исходя из нашего понимания ситуации, из изучения эффективности и действия вакцин, на основании того мониторинга, который организован.

- А с врачами-не специалистами что делать?

- То, что они себе позволяют - безобразие. И я бы действовал здесь жестко - вплоть до принятия и уголовных мер, и административного наказания...