Мурашко: обязательных требований по вакцинации детей от коронавируса в России не планируется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никаких обязательных требований по вакцинации детей от коронавирусной инфекции в России не планируется. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 23 июля, в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению (только вакцинированных) мы не планируем. Это четкая совершенно позиция всего медицинского сообщества», - заявил глава Минздрава.

Как отмтеил Мурашко, на сегодняшний день в России не регистрируют повышенной заболеваемости коронавирусом среди детей. По его словам, случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет. Глава ведомства указал на их активный образ жизни.

Кроме того, министр посоветовал студентам пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года. «Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц, ... старше 18 лет - это правильная позиция ... Мой совет - пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября», - сказал он.

Напомним, ранее Мурашко сообщил, что случаи заболевания коронавирусом среди привившихся россиян старше 60 лет единичны, однако он отметил, что противовирусную терапию должны проводить, как молодые люди, так и взрослое поколение.