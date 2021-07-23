"Новое место ордена и запасные знамена": как указ президента поменял военно-морской флаг России

Президент своим указом изменил конфигурацию гвардейский и орденских флагов ВМФ России. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

23 июля опубликован указ президента о военно-морском флаге России. Путин изменил конфигурацию гвардейский и орденских флагов. Сразу оговоримся: андреевский флаг (синий крест на белом поле) никуда не делся. Поменялось расположение на нем дополнительных элементов.

Раньше орден – если им был награжден корабль - располагался в верхнем левом углу флага. Теперь он должен находиться строго по центру, высота ордена равна трети ширины знамени.

Ранее орден размещался в левом верхнем углу флага ВМФ России.

Теперь ему суждено быть в центре полотна.

В указе описаны правила обращения с флагом боевого корабля. Вот самые интересные из них:

- Корабль ни при каких обстоятельствах не опускает знамя перед противником. Каждый член экипажа должен защищать флаг и не допустить его захвата врагом.

- Сбитый в бою флаг должен быть сразу же заменен. Для этого на корабле необходимо держать запасные знамена.

- Капитан может приказать уничтожить флаг только в случае, если избежать захвата невозможно.

- Флаг не поднимается на корабле во время ремонта или модернизации, если нет военного экипажа.