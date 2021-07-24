Экс-супруга не дала Грудинину зарегистрироваться в Госдуму

ЦИК объявил, что не может оставить Грудинина в списках кандидатов в депутаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступила развязка одной из главных интриг предстоящих выборов в Госдуму - ситуация вокруг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Перед ЦИК стояла непростая задача — убедиться, что все кандидаты соответствует высоким требованиям, которые предъявляет к ним государство, имеют ли они судимости или незадекларированные доходы, счета или бизнес зарубежом. Работе комиссии не позавидуешь, тем более, что накануне председателю ЦИК Элле Памфиловой отправила письмо бывшая супруга кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В Центризбиркоме изучили ее заявление, и озвучили результаты: «из Генеральной прокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем указанное требование (о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ) не выполнено».

По словам адвокатов женщины, их подзащитная опасается, что, получив депутатскую неприкосновенность, Грудинин начнёт оказывать на неё давление. Адвокат предоставил ЦИК необходимые доказательства, в частности выписку из госреестра Белиза, доказывающую владение офшором.

ЦИК объявил, что не может оставить Грудинина в списках кандидатов в депутаты в связи с открытыми бывшей женой в рамках семейного конфликта фактами.

В свою очередь Павел Грудинин утверждает, что был владельцем иностранной компании Bontro Ltd до 2017 года, а компания была ликвидирована в 2018 году. «Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты. Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет. Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение,» - сказал он на заседании ЦИК в субботу.

Но у ЦИКа на руках оказались документы, опровергающие утверждение Грудинина. Причем, проверенные Генпрокуратурой. «Комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании», — пояснил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Также председатель ЦИК

Элла Панфилова добавила, что если Центризбирком не выполнит решение надзорного органа, на комиссию в суд подаст уже прокуратура.

Таким образом достаточно популярный среди левого электората политик, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, включенный в список КПРФ на выборы депутатов Госдумы, снят с предвыборной гонки. И произошло это фактически в результате конфликта с бывшей женой, которая предоставила факты владения экс-супругом оффшорной компании. ЦИКу оставалось лишь оформить это нарушение в логически вытекающие снятие политика с выборов.