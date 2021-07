Ученые обнаружили у Земли нечто вроде ПМС

Буйство Земли до добра не доведет.

С Землей чего только не происходило. То она леденела, то нагревалась сверх всякой меры, то теряла кислород, то, наоборот, откуда-то набирала его с избыткам, то в недрах что-нибудь происходило: например, перекашивались и выпирали тектонические плиты.

То планета устраивала себе потоп, то погружалась во мрак после извержения сотен вулканов разом, то чем-нибудь губила своих обитателей на море или на суше, устраивая им массовое вымирание. А то и получала удар гигантским астероидом. Или кометой. То есть, время от времени Земля чудила.

Казалось бы, глобальные катастрофы – явления сугубо случайные. Многие геологи, кстати, придерживаются такого мнения. А вот ученые из Нью-Йоркского университета (Departments of Biology and Environmental Studies, New York University) и Института науки Карнеги (Department of Global Ecology, Carnegie Institution for Science) усомнились. Под руководством профессора Майкла Рампино (Michael Rampino) они тщательно проанализировали 89 крупных геологических событий из числа наиболее известных, произошедших за последние 260 миллионов лет. Уточнили время их наступления, используя новейшие методы датирования. И пришли к выводу: наша планета чудит с завидным постоянством – каждые 27,5 миллионов лет. Какой-нибудь фортель, что называется, обязательно выкинет. А то и несколько. Причем таких, что лучше бы не выкидывала.

Иными словами, у Земли есть «пульс». А точнее сказать цикл. Почти, как у женщины. И свой, простите уж за сравнение, предменструальный синдром - ПМС – то же есть. Как и положено по аналогии. С той лишь разницей, что планетарные «месячные» невероятно растянуты - исчисляются не днями, а миллионами лет. Сообразно масштабу, надо полагать.

Катастрофические события происходят с определенной периодичностью.

Свои смелые выводы о цикличности глобальных катастроф ученые изложили в журнале Geoscience Frontiers, на публикацию в котором ссылается портал ScienceAlert, коротко рассказавший об открытии.

Что провоцирует у Земли ПМС, неизвестно. Может быть, какие-то процессы, происходящие в недрах – вплоть до ядра. Или, наоборот, планета реагирует на внешние раздражители – от изменения орбиты до сближения с гипотетической Планетой Х, в реальное существование которой верят некоторые вполне серьезные ученые.

Если Рампино и его коллеги и в самом деле правы, то очередной глобальной катастрофы не избежать. Это огорчает. Радует другое: не скоро она будет. Предыдущий ПМС Земля явила примерно 7 миллионов лет назад – тогда она сильно начудила с климатом, превратив влажную Африку в засушливый континент. Значит, следующего обострения раньше, чем через 20,5 миллионов лет можно и не ждать.

Занятно: все самое плохое на Земле случалось без участия людей. Похоже, что и грядущие катастрофические события пройдут без нас – ведь крайне сомнительно, что человечество «протянет» еще хотя бы миллион лет, не говоря уж о двух десятках миллионов.

