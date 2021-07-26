Геннадий Онищенко: Масочный режим никто не отменял. Не соблюдаешь - штраф! И не надо стесняться предстоящих выборов.

Экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН - с предостережениями - обозревателю KP.RU Александру Гамову Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, смертность от ковида в эту третью волну заболеваемости в России – очень тревожная. 24 июля был поставлен антирекорд по количеству летальных исходов в стране – 799 человек в сутки. В столице ежедневно уходят в мир иной от этой напасти более сотни человек.

- Единственное, что нас может защитить, учитывая наше абсолютное неприятие неспецифических средств профилактики, то есть масочного режима, который, кстати, не отменен, так это вакцинация. Одна надежда на это.

- По цифрам что скажете?

- Сегодня у нас пик отпускного периода. И по мере возвращения людей из отпуска на работу, по мере наполнения московского метрополитена, можно ожидать возрастающего напряжения. Тем более, что у нас очень много остается людей, не имеющих защиту: не переболевших, не привитых.

- А как заставить народ маски носить? Штрафы увеличить?

- У нас сегодня и без того достаточно законодательных мер.

- А они работают? Кто должен контролировать тот же масочный режим?

- Милиция контролирует, административные органы, другие структуры, которые этим занимаются. Но не забывайте, что приближается середина сентября, и никто не хочет связываться с тем, чтобы порождать в обществе определенное недовольство.

- Предстоящие выборы мешают?

- Какой вы догадливый! Они не мешают, они корректируют ситуацию.

- Корректируют масочный режим?

- Не масочный режим, а в целом отношение к вакцинации, которую нужно было бы более активно навязывать. По-хорошему - не надо стесняться в этом вопросе предстоящих выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко: Вирус осмелел и выбирает самые слабые места в организации вакцинации

Экс-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, что мешает бороться с ковидом (подробнее)

Геннадий Онищенко: Коллективный иммунитет в России пока меньше 30%. Но эпидемию можно остановить

Экc-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)