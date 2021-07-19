Геннадий Онищенко: Коллективный иммунитет в России пока меньше 30%. Но эпидемию можно остановить

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

…Геннадий Григорьевич, это Гамов, помощник депутата Онищенко. И вчера, и сегодня проходят такие данные, что коллективный иммунитет в России достиг 60%. Как бы вы прокомментировали этот показатель?

- Ну, во-первых, я бы все-таки не делал таких заявлений. Потому что 30 миллионов привитых, около 5 миллионов переболевших, ну, пусть еще 40 миллионов, у которых заболевание прошло в скрытой форме или бессимптомно.

Так что, заявление (60 % коллективного иммунитета. - А.Г.) - и с одной, и с другой стороны говорит о непрофессионализме.

- То есть?

- Потому что, если, допустим, такой большой иммунитет, то тогда зачем мы проводили те жесткие мероприятия, и сейчас проводим, понимая, что это же деньги, это - экономика. Это простаивающие предприятия, неработающие социальные объекты вроде общепита, торговли и так далее. И вдруг такое чудное явление, когда вдруг 60 % - иммунитет. Значит, тогда вся та работа по мониторингу, данные которого постоянно докладываются, на основании которых строились мероприятия, она тогда - что, была «недостоверной»?

- А сколько процентов сейчас коллективный иммунитет составляет, на ваш взгляд?

- Ну, как? Тут четко все считается. 30 миллионов, получивших одну аппликацию, ну, пусть 25 с законченной иммунизацией, 5 миллионов переболевших (итого получается 30). И добавляем еще где-то 40% скрытого и бессимптомного носительства. Ну, где-то 40-45 миллионов. Это не 60%.

- То есть 40-45%?

- Ну, считай от 146 миллионов населения.

- Сколько, получается?

- Где-то меньше 30%. А тут - 60. Откуда они взялись?

Тогда - докладывали правительству неверные мероприятия, потому что не владели ситуацией, и вдруг прозрели мы?

Я понимаю, вам, журналистам, абы написать.

- Нет, неправда.

- Но это же заявление идет от научного учреждения, которое профессионально занималось вопросом. Откуда брались эти мероприятия? А это - основание для предъявления, что вы не владели ситуацией, поэтому вы делали избыточные мероприятия, и вы нас разорили. Вот как можно поставить этот вопрос.

- Геннадий Григорьевич, а когда мы можем достичь 60%? К осени достигнем?

- Ну, если вы не будете сеять смуту и в без того мобильном общественном сознании, то те темпы вакцинации, которые мы сейчас набрали… Вакцинация! Это единственный реальный критерий. Если мы сейчас, допустим, доведем до 60 миллионов привитых хотя бы, плюс переболевшие, плюс те, кто перенес в скрытой и бессимптомной форме, вот тогда - к осени…

- Будет 60 %.

- Но нам не надо забывать, что уже в конце августа нужно начинать делать прививки от гриппа.

Обычно мы можем совмещать прививки, в один день делать и гриппозную, и другие. Но, в данном случае, надо сейчас этим заняться - возможно ли такое, когда в один и тот же день делается и гриппозная, и коронавирусная вакцина.

В прошлом году мы это не делали, потому что еще недостаточно были изучены и «Спутник», и те вакцины, которые тогда подходили. Вот сейчас этим тоже надо заниматься, потому что антигриппозная кампания - сама по себе очень серьезная и большая работа.

Поэтому, «оптимистичные» заявления надо как-то просчитывать, тем более - из уст учреждения, которое специально этим занимается.

- Все ученые (в том числе и Геннадий Григорьевич Онищенко) сходились на том, что коллективный этот иммунитет должен достигать 90%, чтобы нам…

- Я как раз о другом говорил. Я был против всей тотальной вакцинации, но есть обязательные контингенты. Это группы риска по производственным показателям, которые обязаны быть привитыми. Вот так я всегда говорил.

- Коллективный иммунитет какой должен быть?

- Если мы сейчас будем продолжать эту тему и «закроем» (в смысле, если она будет привита. - А.Г.) эту группу, то, мне кажется, эпидемический процесс в популяции будет остановлен. Вот это надо иметь в виду.

Но, конечно, те, кто желает привиться - независимо от этого, пусть прививаются. Но, главное приложение должно быть на группах риска по производственным показателям, у которых, в соответствии с законом об иммунопрофилактике, вакцинация должна быть обязательная, это специфика их работы.

- То есть, не обязательно до 90% дотягивать, а, главное, привить группы риска?

- Я думаю, что это остановит эпидемические процессы.

- Напомним, кто в этой группе…

- Тут транспортники, предприятия питания, торговля, социальные службы, школы, больницы… Главный врач, который сидит в своем кабинете и больных не принимает, он может не прививаться, а вот тот, кто на приеме сидит, обязан быть привитым.

- Спасибо, Геннадий Григорьевич.

- На здоровье.