Соратники Трампа запустили новую соцсеть

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США постепенно набирает популярность новая соцсеть, очень похожая на Twitter, но сделанная в других цветах – в отличие от своего прототипа основным в Gettr является красным. А еще создатели обещают отсутствие цензуры и блокировок по любому поводу.

Название соцсети Gettr расшифровывают как «getting together» – «собираемся вместе».

Платформа запущена консультационным стратегом Джейсоном Миллером, в свое время бывшим предвыборным консультантом и помощником Дональда Трампа.

Считается, что Gettr – это ответ команды 45-го президента США на блокировку его аккаунтов в Facebook и Twitter, которую администрация соцсетей объяснила якобы призывами Трампа к насилию, вылившимися в штурм Капитолия в январе этого года.

Оставшись без своих страниц, Трамп запустил собственный блог, однако через месяц помощники республиканца объявили о его закрытии. По утверждению недоброжелателей, Трампу просто не удалось набрать необходимого количества подписчиков.

В Gettr экс-президент США пока не зарегистрировался, однако известно, что для него зарезервирован аккаунт. А вот бывший вице-президент США и соратник Трампа уже ведет свой микроблог в новой сети и имеет около полутора миллиона читателей. Кроме Помпео в Gettr зарегистрировались и другие видные республиканцы.

И внешне и функционально Gettr довольно сильно напоминает Twitter, правда с урезанными возможностями. Имеется возможность размещать текстовые записи длиной в 777 символов и видео, продолжительностью до трех минут, также в Gettr можно организовывать прямые трансляции.

По мнению аналитиков, сеть имеет все шансы составить реальную конкуренцию крупнейшим медиаплатформам, последнее время буквально свихнувшимся на цензуре.