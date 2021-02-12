Без власти и соцсетей: как живет сейчас Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

По заявлению Джейсона Миллера, советника 45-го президента США Дональда Трампа, отсутствие проблем, связанных с властью и социальными сетями, оказало самое положительное влияние на характер и самочувствие политика.

– Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он заметил, что не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненависти в их замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо.

По словам Миллера, такого же взгляда придерживается и супруга Трампа Мелания. Она особо отметила, что экс-глава Белого дома стал уделять гораздо больше времени и себе, и семье.

После обвинений в адрес Дональда Трампа и утверждений, что именно он спровоцировал январский штурм Капитолия, соцсети массово заблокировали страницы президента. Администрации Facebook и YouTube зсказали, что блокировка может быть временной, Twitter пошел дальше и заявил, что Трамп забанен навечно.

Сам Трамп счел блокировки ограничением свободы слова и политическим заказом противников, а также высказался о возможном создании собственной соцсети.

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