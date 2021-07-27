Здоровье 27 июля 2021 13:00

Лето: зарядись по полной!

«Комсомольская правда» провела новый кулинарный поединок «Красиво подано». По традиции топовые инстафудблогеры создавали кулинарные шедевры из фруктов, ягод, орехов… Когда, если не летом, есть их в большом количестве?