Лето: зарядись по полной!

«Комсомольская правда» провела новый кулинарный поединок «Красиво подано». По традиции топовые инстафудблогеры создавали кулинарные шедевры из фруктов, ягод, орехов… Когда, если не летом, есть их в большом количестве?
Кулинарный поединок «Красиво подано» выбираем лучший летний десерт
Кулинарный поединок «Красиво подано» выбираем лучший летний десерт
Пришло время для нового выпуска кулинарного поединка «Красиво подано». На этот раз известные фудблогеры будут готовить легкие летние десерты из фруктов и овощей. А конкуренцию им составят вожатая всероссийского детского центра «Орлёнок» Анжелика Картавцева и заведующая столовой Александра Григорьева. Кстати, в предыдущем выпуске «Красиво подано» мы выбирали лучшие фаршированные овощи. #кулинарноешоу #красивоподано #летнийдесерт #лучшийлетнийдесерт #рецепты