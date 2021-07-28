На суд божий надежды мало: В Ватикане на скамью подсудимых сел кардинал

Кардинала Беччиу обвиняют в многочисленных финансовых преступлениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ватикане начались судебные слушания по делу кардинала Беччиу, бывшего ближайшего соратника папы римского Франциска. Священника обвиняют в многочисленных финансовых преступлениях: следователи утверждают, что кардиналу вместе с сообщниками удалось «увести» у Престола более 350 миллионов евро.

Кроме того, правоохранители считают, что Беччиу оказывал серьезную финансовую поддержку своим братьям на родной Сардинии, активно используя для этого деньги из пожертвований прихожан. Также на деньги Ватикана с помощью подставных лиц священник приобрел ряд объектов недвижимости в фешенебельном лондонском Челси, сообщает Би-Би-Си.

В связи с поступившими в распоряжение следствия доказательствами в сентябре прошлого года папа римский Франциск уволил 73-летнего кардинала Беччиу с должности в финансовом секретариате Ватикана. Само расследование продолжается около двух лет и, по словам экспертов, суд тоже растянется – как минимум на месяцы.

Вместе с кардиналом на скамье подсудимых оказались бывший руководитель финнадзора Ватикана адвокат Рене Бюльхарт и его заместитель Томассо ди Руцца, экс-управляющий инвестициями Ватикана Энрико Крассоо, секретарь кардинала Мауро Карлино и другие причастные к предполагаемым злоупотреблениям священника. Всего перед судом по делу кардинала предстанет десять человек, включая самого Беччиу. Пока никто из обвиняемых свою вину не признал.

Весной этого года папа римский Франциск издал распоряжение, согласно которому теперь судить кардиналов будут мирские суды, а не исключительно церковные, как было ранее. Дело Беччиу станет первым и самым крупным из ватиканских злоупотреблений, которое рассмотрят судьи-миряне.

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